Украинские военные стреляют из "джавелина" и украинской "Стугны-П" – видео

Оперативное командование "Запад" показало фрагмент учений противотанковых расчетов Вооруженных Сил Украины, которые оснащаются в том числе американскими ракетными комплексами FGM-148 Javelin. Видео выстрелов по учебной мишени опубликовал YouTube-канал Військове телебачення України.

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Оно снято на учебном сборе в Ровенской области. "Джавелин" на тренировках военнослужащих с боевыми стрельбами используют в паре с украинским ПТРК Стугна-П.

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Около месяца назад в Украину прибыла партия ракет к Javelin предпоследней модификации. Смотрите, как их грузили.

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