Сокращают ли армию. Хомчак заявил о манипуляции нардепов и рассказал, в чем суть
Начальник Генштаба предложил нардепам, что "кричат о сокращении армии", поменять закон и увеличить ее до 300 000 человек, как и бюджет на содержание
Информация о якобы сокращении численности Вооруженных Сил Украины на несколько десятков тысяч военных, в частности, десантников, - это манипуляция "кое-кого, кто стремится постоянно подпитывать информационный фон вокруг армии негативом". Так заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, пишет пресс-служба Генштаба.
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По словам военачальника, сейчас штатная численность ВСУ "значительно превышает 250 000", хотя эта цифра определена законом.
"И если говорить о некомплекте войск в соответствии со штатной численностью, то он значительный. А если вспомнить о численности войск, определенной законом, то мы укомплектованы на сегодня почти на 100%", - пояснил Хомчак, добавив, что "мастера манипуляций используют эту ситуацию: мол, в бригадах большой некомплект, отток людей из армии увеличивается", но при этом умалчивают о разнице между штатной численности и определенной законом.
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Хомчак говорит, что нынешние разбежности не позволяют достичь нужной слаженности подразделений, качественно проводить боевую подготовку, максимально эффективно использовать финансовые ресурсы, а хронический некомплект "существенно снижает боеспособность в/ч и в целом негативно влияет на развитие возможностей ВСУ".
"Поэтому принято решение поэтапно привести штатную численность войск в соответствие с определенной законом. Точка", - резюмировал генерал-полковник.
Ранее в ГШ заявили, что предполагается лишь сокращение должностей, которые длительное время содержались вакантными, в в/ч и подразделениях, которые не привлекаются к выполнению задач на Донбассе.
- В апреле 2020-го Хомчак говорил, что по реформе ВСУ сократят 17 генеральских должностей.
- В июне он заявил, что в ВСУ сейчас много времени уделяют подготовке к наступлению в городских условиях.
- По его словам, войска на Донбассе усилят "джавелинами".
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