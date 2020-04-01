В рамках реформы ВСУ сократят 17 генеральских должностей – Хомчак

Руслан Хомчак (скриншот из видеозаписи)

В рамках реформы Вооруженных сил в армии будет сокращено 17 генеральских должностей. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает АрмияInform.

По его словам, в Верховную Раду уже подан законопроект о реформе генеральских званий.

"Мы предложили нашим законодателям ввести генеральские звания с национальными особенностями, а именно: однозвездный – как в НАТО, бригадный генерал, двухзвездный – генерал-хорунжий, трехзвездный – генерал-поручик, и четырехзвездный генерал", - сказал лавнокомандующий.

Он отметил, что новая система должна базироваться как на украинском историческом наследии, так и на мировой практике.

11 марта новый министр обороны Андрей Таран заявил, что адаптация украинской армии к стандартам НАТО - амбициозная, но недостижимая в ближайшее время цель.

28 марта президент Владимир Зеленский назначил экс-начальника Генштаба Хомчака главнокомандующим Вооруженных сил Украины.