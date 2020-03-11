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Новый министр обороны: Адаптация ВСУ к стандартам НАТО пока недостижима – видео

Новый министр обороны: Адаптация ВСУ к стандартам НАТО пока недостижима – видео - Фото
Таран Андрей Фото: mil.gov.ua
11.03.2020, 22:34

Новый министр обороны Андрей Таран заявил, что адаптация ВСУ к стандартам НАТО пока невозможна

11 марта новый министр обороны Андрей Таран заявил, что адаптация украинской армии к стандартам НАТО - амбициозная, но недостижимая в ближайшее время цель. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Таран добавил, что сейчас Минобороны должно сосредоточиться на максимальном обеспечении способности Вооруженных сил Украины взаимодействовать с силами Альянса.

В комментарии Радио Свобода министр пояснил, что, по его мнению, сегодня даже в странах-членах НАТО не воплощены все стандарты Альянса.

Конкретизировать стандарты, к которым будет стремиться украинская армия Таран отказался, поскольку в момент разговора с журналисткой был "не настроен на общение".

  • 7 февраля Загороднюк рассказал о том, что в Украине построят две военные базы по стандартам НАТО.
  • 13 февраля стало известно, что Украина подтвердила готовность участвовать в тренировочной операции НАТО в Ираке.
  • 4 марта Рада отправила в отставку министра обороны Андрея Загороднюка и одобрила назначение бывшего военного Андрея Тарана. Президент Владимир Зеленский сказал, что решил назначить его на должность, чтобы "было уважение к министру со стороны армии".

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Медведева Наталия
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