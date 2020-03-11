Новый министр обороны: Адаптация ВСУ к стандартам НАТО пока недостижима – видео

11 марта новый министр обороны Андрей Таран заявил, что адаптация украинской армии к стандартам НАТО - амбициозная, но недостижимая в ближайшее время цель. Об этом сообщает Радио Свобода.
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Таран добавил, что сейчас Минобороны должно сосредоточиться на максимальном обеспечении способности Вооруженных сил Украины взаимодействовать с силами Альянса.
В комментарии Радио Свобода министр пояснил, что, по его мнению, сегодня даже в странах-членах НАТО не воплощены все стандарты Альянса.
Конкретизировать стандарты, к которым будет стремиться украинская армия Таран отказался, поскольку в момент разговора с журналисткой был "не настроен на общение".
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