Загороднюк: Украина примет участие в миссии НАТО в Ираке

Украина подтвердила намерение участвовать в тренировочной операции НАТО в Ираке. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк по итогам визита в брюссельскую штаб-квартиру НАТО, передает Укринформ.
"Мы четко заявили, что мы будем участвовать. Вероятность крайне высока. Все страны, которые имеют к этому отношение, они так же это поддерживают. Для нас это важно, потому что мы заинтересованы стратегически в увеличении своего участия в программах (операциях) НАТО. Это и наш опыт, и нам опыт, всем от этого польза", - сказал Загороднюк.
Он уточнил, что Украина пока не получила конкретных предложений по численности персонала или формату участия в этой тренировочной миссии, потому что Альянс все еще находится в процессе определения подробностей своего присутствия в Ираке.
"Мы ведем сейчас эту работу, по определению конкретных людей, конкретных задач и объемов. Только все это произойдет, мы, конечно, об этом сообщим", - добавил Загороднюк.
Тренировочная миссия НАТО в Ираке в количестве около 500 военнослужащих была основана в 2017 году.
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