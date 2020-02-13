Загороднюк: Украина примет участие в миссии НАТО в Ираке

Андрей Загороднюк (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина подтвердила намерение участвовать в тренировочной операции НАТО в Ираке. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк по итогам визита в брюссельскую штаб-квартиру НАТО, передает Укринформ.

"Мы четко заявили, что мы будем участвовать. Вероятность крайне высока. Все страны, которые имеют к этому отношение, они так же это поддерживают. Для нас это важно, потому что мы заинтересованы стратегически в увеличении своего участия в программах (операциях) НАТО. Это и наш опыт, и нам опыт, всем от этого польза", - сказал Загороднюк.

Он уточнил, что Украина пока не получила конкретных предложений по численности персонала или формату участия в этой тренировочной миссии, потому что Альянс все еще находится в процессе определения подробностей своего присутствия в Ираке.

"Мы ведем сейчас эту работу, по определению конкретных людей, конкретных задач и объемов. Только все это произойдет, мы, конечно, об этом сообщим", - добавил Загороднюк.

Тренировочная миссия НАТО в Ираке в количестве около 500 военнослужащих была основана в 2017 году.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит Сулеймани.

5 января тренировки иракских военных и поддержка операций против ИГ в Ираке со стороны международной коалиции во главе с США были приостановлены

В тот же день парламент Ирака потребовал вывода всех иностранных войск с территории страны.

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