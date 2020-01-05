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Возглавляемая США коалиция остановила операции против ИГ в Ираке

Возглавляемая США коалиция остановила операции против ИГ в Ираке - Фото
Протестующий у посольства США в Ираке (Фото: EPA)
05.01.2020, 19:10

Силы коалиции вынуждены сосредоточиться на собственной безопасности

Тренировки иракских военных и поддержка операций против Исламского государства в Ираке со стороны международной коалиции во главе с США приостановлены. Об этом сообщила пресс-служба коалиции.

В заявлении сказано, что повторяющиеся ракетные атаки в течение последних двух месяцев, в результате которых погибли иракские правоохранители и гражданин США, привели к тому, что силы коалиции полностью сосредоточены на защите иракских баз, принимающих иностранные войска.

Отмечается, что коалиция готова продолжить усилия для окончательного разгрома ИГ.

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