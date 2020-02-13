В Минобороны ответили, почему Украина не закупает системы Patriot

Андрей Загороднюк (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина не ведет переговоров с США о закупке систем противовоздушной защиты Patriot, но заинтересована в этом стратегически. Об этом во время встречи с журналистами по итогам визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе заявил глава Минобороны Андрей Загороднюк, сообщает корреспондент Укринформа.

У него спросили, что Украина может противопоставить ракетной и ядерной угрозам со стороны России и рассматривает ли возможность закупки систем типа Patriot.

"Сейчас мы не проводим переговоры по Patriot, хотя у нас есть теоретическая возможность начать такой диалог. Сейчас у нас несколько иные приоритеты. У нас ограниченный ресурс, мы решили, что в этом году мы его спланируем иным образом. Хотя стратегически нам, конечно, это было бы интересно. Мы поднимали этот вопрос как принципиальную возможность, но это пока и все", - сказал министр.

По словам Загороднюка, сейчас Украина работает над сближением своих позиций с американскими. Когда это будет сделано, Киев сможет поставить вопрос о Patriot.

В то же время министр отметил, что в Минобороны есть рабочая группа, которая работает над стратегией противовоздушной обороны.

Справка. MIM-104 Patriot - американский зенитный ракетный комплекс, который используется армией США и их союзниками и предназначен для обеспечения противовоздушной обороны.