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В Минобороны ответили, почему Украина не закупает системы Patriot

В Минобороны ответили, почему Украина не закупает системы Patriot - Фото
Андрей Загороднюк (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.02.2020, 18:58

Министр обороны рассказал, как Украина планирует противостоять возможному ракетному или ядерному нападению со стороны РФ

Украина не ведет переговоров с США о закупке систем противовоздушной защиты Patriot, но заинтересована в этом стратегически. Об этом во время встречи с журналистами по итогам визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе заявил глава Минобороны Андрей Загороднюк, сообщает корреспондент Укринформа.

У него спросили, что Украина может противопоставить ракетной и ядерной угрозам со стороны России и рассматривает ли возможность закупки систем типа Patriot.

"Сейчас мы не проводим переговоры по Patriot, хотя у нас есть теоретическая возможность начать такой диалог. Сейчас у нас несколько иные приоритеты. У нас ограниченный ресурс, мы решили, что в этом году мы его спланируем иным образом. Хотя стратегически нам, конечно, это было бы интересно. Мы поднимали этот вопрос как принципиальную возможность, но это пока и все", - сказал министр.

По словам Загороднюка, сейчас Украина работает над сближением своих позиций с американскими. Когда это будет сделано, Киев сможет поставить вопрос о Patriot.

В то же время министр отметил, что в Минобороны есть рабочая группа, которая работает над стратегией противовоздушной обороны.

Справка. MIM-104 Patriot - американский зенитный ракетный комплекс, который используется армией США и их союзниками и предназначен для обеспечения противовоздушной обороны.

  • 7 февраля сообщалось, что Загороднюк анонсировал строительство военных баз по стандартам НАТО в Мариуполе и Северодонецке.
  • 12 февраля Загороднюк заявил, что Великобритания поможет украинской армии укрепить инфраструктуру Военно-морского флота, а Турция – усовершенствовать противовоздушную оборону в рамках совместного участия в Программе НАТО (Air Situational Data Exchange). 

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ВСУ пво Patriot оборона Андрей Загороднюк
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