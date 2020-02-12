Загороднюк: Британия поможет усилить ВМС ВСУ, а Турция – силы ПВО

Андрей Загороднюк (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Великобритания поможет украинской армии укрепить инфраструктуру Военно-морского флота, а Турция – усовершенствовать противовоздушную оборону в рамках совместного участия в Программе НАТО (Air Situational Data Exchange). Об этом сообщил в Facebook министр обороны Андрей Загороднюк.

Министр рассказал, что во время встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе они с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом, министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром национальной обороны Польши Мариушем Блищаком обсудили безопасность в Азово-Черноморском регионе обсудил.

"Договорились, что британцы будут помогать в усилении инфраструктуры ВМС ВСУ, а их инструкторы присоединятся к подготовке наших военных моряков... Турецкие коллеги помогут усовершенствовать нашу противовоздушную оборону в рамках совместного участия в Программе НАТО (Air Situational Data Exchange). Кроме того, планируем проводить совместные учения ВМС обеих стран", – написал Загороднюк.

Он добавил, что с польским министром обсудили дальнейшее функционирование литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского.

7 февраля сообщалось, что Загороднюк анонсировал строительство военных баз по стандартам НАТО в Мариуполе и Северодонецке.

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