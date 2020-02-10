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Загородюк рассказал, когда появятся электронные военные билеты

Загородюк рассказал, когда появятся электронные военные билеты - Фото
Андрей Загороднюк (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
10.02.2020, 07:08

По словам министра, распространение электронных военных билетов может занять год

В украинской армии введут электронные военные билеты в тестовом режиме в первом полугодии. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Радио Свобода.

По его словам, в Минобороны существует проект автоматизации процессов под кодовым названием "Пласт".

"В этом году он уже будет. Уже сейчас мы с ним работаем. В тестовом режиме будет в конце первого квартала. И в первом полугодии уже заработает. Это переход на безбумажную форму", - отметил Загороднюк.

Он уточнил, что в первом полугодии будут первые электронные военные билеты как тестовые.

"Хотя их распространение займет некоторое время. Может, еще год", - сказал министр, уточнив, что это будет карта со штрих-кодом, которую можно будет хранить в телефоне и как пластиковую карточку.

"Это гораздо лучше, чем тот, что сейчас, даже в любых полевых условиях. Это будет карта со штрих-кодом, которой будет соответствовать запись в электронной системе. Мы представляем этот проект уже в феврале", - отметил Загороднюк.

Министр уточнил, что правительство собирается оцифровать весь воинский учет.

  • 10 ноября Загороднюк заявлял, что намерен добиваться отмены призыва для перехода к полностью профессиональной армии.

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