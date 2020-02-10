В Минцифры предупреждают о рассылке фейков призывникам

Фото: flickr Минобороны

Министерство цифровой трансформации опровергает сообщения об отправке электронных повесток в ВСУ с помощью нового приложения госуслуг Дія. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В Министерстве просят не верить фейкам.

"Не ведитесь на фейки. Мобильное приложение Дія только позволяет иметь в своем смартфоне электронные документы и удобно ими пользоваться. Мы не создаем цифрового концлагеря", - отмечается в сообщении.

В ведомстве объяснили, что пользование приложением Дія - дело добровольное. "Все, кто от кого скрывается или чего-то опасается, всегда могут оставаться в оффлайне. Даже без смартфона, а может, и вообще - без мобильной связи", - уточняется в сообщении.

10 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявлял , что намерен добиваться отмены призыва для перехода к полностью профессиональной армии.

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