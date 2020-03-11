Зеленский объяснил, почему назначил министром обороны бывшего военного

Андрей Таран (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Министром обороны стал военный в отставке, поскольку главное на данный момент - уважение к нему со стороны армии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, представляя нового главу министерства Андрея Тарана.

"Министром обороны должен быть, согласно натовским стандартам, гражданский человек, но у нас идет война, и для меня очень важно, чтобы армия уважала министра обороны", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что перед назначением проводил консультации с начальником Генштаба Русланом Хомчаком, поэтому они вместе несут за него ответственность.

Новый глава МО главным приоритетом назвал обеспечение высокой обороноспособности ВСУ, чтобы они могли дать "такой ответ агрессору, чтобы у него пропадало даже желание испытать мощь наших бойцов".

Таран подчеркнул необходимость продуманной программы развития и закупки вооружений. В отношении перехода на стандарты НАТО он отметил, что нужно выделить основную достижимую цель - способность к взаимодействию ВСУ с силами альянса.

Отдельно Таран указал на важность соцзащиты и мотивационного пакета для военных. "Я хотел бы повернуть это Министерство обороны лицом к военнослужащим", - заявил он, анонсировав дальнейшую работу над обеспечением военных жильем, достойной зарплатой, бесплатным образованием и качественной медициной, чтобы сделать воинскую службу привлекательной.

Таран несколько месяцев в 2015 году проработал в составе Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе. Затем работал в составе ТКГ в Минске. В 2016 году был по возрасту уволен в запас в звании генерал-лейтенанта. В 2019 году был главой предвыборного штаба Игоря Смешко.

4 марта Рада одобрила назначение Тарана министром обороны.