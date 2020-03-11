Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский объяснил, почему назначил министром обороны бывшего военного

Зеленский объяснил, почему назначил министром обороны бывшего военного - Фото
Андрей Таран (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
11.03.2020, 11:40

Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта в отставке Андрея Тарана министром обороны из-за необходимости уважения к министру со стороны ВСУ

Министром обороны стал военный в отставке, поскольку главное на данный момент - уважение к нему со стороны армии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, представляя нового главу министерства Андрея Тарана.

"Министром обороны должен быть, согласно натовским стандартам, гражданский человек, но у нас идет война, и для меня очень важно, чтобы армия уважала министра обороны", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что перед назначением проводил консультации с начальником Генштаба Русланом Хомчаком, поэтому они вместе несут за него ответственность.

Новый глава МО главным приоритетом назвал обеспечение высокой обороноспособности ВСУ, чтобы они могли дать "такой ответ агрессору, чтобы у него пропадало даже желание испытать мощь наших бойцов".

Таран подчеркнул необходимость продуманной программы развития и закупки вооружений. В отношении перехода на стандарты НАТО он отметил, что нужно выделить основную достижимую цель - способность к взаимодействию ВСУ с силами альянса.

Отдельно Таран указал на важность соцзащиты и мотивационного пакета для военных. "Я хотел бы повернуть это Министерство обороны лицом к военнослужащим", - заявил он, анонсировав дальнейшую работу над обеспечением военных жильем, достойной зарплатой, бесплатным образованием и качественной медициной, чтобы сделать воинскую службу привлекательной.

  • Таран несколько месяцев в 2015 году проработал в составе Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе. Затем работал в составе ТКГ в Минске. В 2016 году был по возрасту уволен в запас в звании генерал-лейтенанта. В 2019 году был главой предвыборного штаба Игоря Смешко.
  • 4 марта Рада одобрила назначение Тарана министром обороны.
Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
Владимир Зеленский нато министр обороны Андрей Таран
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 