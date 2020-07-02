Много времени уделяем подготовке ВСУ к наступлению в городских условиях – Хомчак

Руслан Хомчак (скриншот из видеозаписи)

Сейчас гораздо больше внимания и времени уделяется подготовке подразделений Вооруженных Сил Украины к наступательным действиям в городских условиях. Об этом в интервью АрміяInform заявил начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак.

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"За шесть лет мы научились хорошо обороняться. А войска должны быть обученными наступать и днем, и ночью, при любых погодных условиях", - отметил генерал-полковник.

При этом Хомчак реформу системы логистики в войсках оценивает как зачаточную: "Кардинальных, системных изменений, к сожалению, пока нет". Его идея - "минимум бумажной работы, но электронный учет".

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"Минимум документальной работы для командиров на оформление заявки на необходимое имущество, минимальное плечо подвоза, максимально загружена машина. А не так, как иногда сегодня, что за двумя или четырьмя шинами машину направляют за несколько сотен километров", - пояснил он.

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год : оккупирован Крым и часть Донбасса.

Россия все это время отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".

C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

Волонтеры нашли точку на границе, где РФ тайно заводит колонны техники в Украину.

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