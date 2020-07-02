Много времени уделяем подготовке ВСУ к наступлению в городских условиях – Хомчак

Сейчас гораздо больше внимания и времени уделяется подготовке подразделений Вооруженных Сил Украины к наступательным действиям в городских условиях. Об этом в интервью АрміяInform заявил начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак.
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"За шесть лет мы научились хорошо обороняться. А войска должны быть обученными наступать и днем, и ночью, при любых погодных условиях", - отметил генерал-полковник.
При этом Хомчак реформу системы логистики в войсках оценивает как зачаточную: "Кардинальных, системных изменений, к сожалению, пока нет". Его идея - "минимум бумажной работы, но электронный учет".
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"Минимум документальной работы для командиров на оформление заявки на необходимое имущество, минимальное плечо подвоза, максимально загружена машина. А не так, как иногда сегодня, что за двумя или четырьмя шинами машину направляют за несколько сотен километров", - пояснил он.
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