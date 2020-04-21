Улучшенная боевая эффективность. Как работают новые украинские танки Т-64: видео

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Танки Т-64 – основной вид танка, который использует украинская армия на Донбассе

Харьковский бронетанковый завод с начала 2020 года произвел три улучшенных танка Т-64 образца 2017 года. Эту модель украинская армия использует в войне против российских оккупантов на Донбассе. Видео испытаний опубликовал портал Defense Express, рассказали о модернизации Армія Inform.

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Для улучшения боевой эффективности на танк установили камеру заднего вида, сигнализацию критических режимов работы двигателя, более новый тепловизор и добавили другие небольшие доработки.

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"Оснащение танка современными системами ускоряет процесс управления средствами разведки и прицеливания оружия <…> Поэтому у противника остается меньше шансов на успех во время противостояния с нашей 64-кой", - отмечает директор завода Вячеслав Стрелец.

Создатели танка также говорят, что благодаря современной системе управления огнем обеспечивается информационное преимущество над врагом. Информация о ситуации на поле боя оперативно доставляется всем танковым экипажам подразделения.

Также отмечается, что введенные модернизации снижают риск поломки или отказа танка.

СПРАВКА.Танк Т-64 образца 2017 года - самая новая версия бронемашины. Украинская армия получила уже более 150 таких танков, которые были произведены Харьковским и Львовским бронетанковыми заводами.

Танк оснащен новой динамической защитой, цифровой связью, спутниковой навигацией, прицелом и средствами наблюдения для ведения боя ночью.

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Видео - Defense Express/YouTube

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Теги: танк, Т-64, армия, испытания
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