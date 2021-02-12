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ГБР продолжает расследование дела Медведчука по статьям о сепаратизме и госизмене

12.02.2021, 18:45
ГБР продолжает расследование дела Медведчука по статьям о сепаратизме и госизмене - Фото
Виктор Медведчук (Фото: vybor.ua)

Государственное бюро расследований продолжает производство против одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука по статьям о государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ответ Офиса генпрокурора на соответствующий запрос.

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"В указанном уголовном производстве досудебное расследование осуществляется Центральным аппаратом Государственного бюро расследований. В уголовном производстве ни одному лицу о подозрении не сообщалось. Уголовное производство не закрывалось", – рассказали в прокуратуре.

  • 5 февраля 2019 года Генпрокуратура открыла дело против Медведчука по статьям о сепаратизме и госизмене. Тогдашняя спикер генпрокурора Лариса Сарган рассказала, что дело открыли из-за выступления Медведчука на партийном съезде 29 января, где он заявил о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с собственным парламентом и правительством.

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Наталия Медведева
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