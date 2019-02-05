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05.02.2019, 14:05

ГПУ начала расследование против Медведчука

ГПУ начала расследование против Медведчука - Фото
Виктор Медведчук (фото - скриншот видео)

ГПУ считает, что лидер пророссийского Украинского выбора ведет подрывную деятельность против Украины

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Генеральная прокуратура открыла расследования против лидера пророссийской организации Украинский выбор Виктора Медведчука. Об этом пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган сообщает у себя в Facebook.

"Глава пророссийской организации Украинский выбор - право народа и глава политсовета партии Оппозиционная платформа - за жизнь Виктор Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 г. в Киеве, заявив о необходимости образования так называемого автономного региона Донбасс с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины", - пишет Сарган.

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ГПУ напоминает, что Россия поставляет боевикам Донбасса вооружение и другие ресурсы. Поэтому провозглашение концепции "автономного региона Донбасс" способствует законодательному закреплению российской оккупации Донбасса.

"В действиях Медведчука В.В. содержатся составы преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины, а именно: умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, то есть публичные призывы, а также ч.1 ст.111 УК Украины - государственная измена в форме предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины", - объяснила Сарган.

Материалы уголовных производств будут переданы в Службу безопасности Украины. 

14 января Медведчук встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.

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Теги: война, Донбасс, гпу, виктор медведчук, Украинский выбор
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