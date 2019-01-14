"Братские народы": Лукашенко обсудил войну с Медведчуком - фото

Виктор Медведчук и Александр Лукашенко (фото - belta.by)

Белорусский президент Александр Лукашенко встретился в Минске с украинским политиком, участником трехсторонней контактной группы минского процесса Виктором Медведчуком, и заявил ему, что "это недоразумение (войну, - ред.) надо заканчивать". Об этом пишет местное госагентство БЕЛТА.

"Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками", - сказал президент Беларуси.

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Лукашенко встретился с Медведчуком потому, что ему "важно услышать" его позицию "по многим вопросам", особенно по событиям в Украине.

"Это наша родная Украина. Я и служил, много раз бывал там, да и не скрываю, что мои древние корни уходят куда-то туда, между Черниговом и Киевом", - сказал президент РБ.

По его словам, еще одной причиной для встречи стало то, что в начале войны России против Украины, по данным Минска, "до 150 тысяч человек хлынул поток из Украины".