Суд обязал провайдеров закрыть доступ к Telegram-каналам кремлевской пропаганды

Киевский районный суд Харькова постановил обязать украинских провайдеров закрыть доступ к ряду Telegram-каналов, которые, по данным СБУ, занимались разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб РФ. Об этом говорится в обращении Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, к провайдерам.

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Постановление суда, которое было принято 23 февраля, в Нацкомиссию направила СБУ.

Постановлением предусмотрено: "Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Интернет при использовании Telegram-каналов Резидент (http://t.me/resident_ua, идентификатор – 1001271765197) Легитимный (http://t.me/Legitimniy, идентификатор – 1001242259852) Картель (http://t.me/ZE_kartel, идентификатор – 1001447182889) Сплетница (http://t.me/spletnicca, идентификатор – 1001287596810), путем обязательства интернет-провайдеров, операторов, провайдеров телекоммуникаций, осуществляющих деятельность на территории Украины... закрыть к ним доступ – до отмены ареста имущества в установленном нормами УПК порядке".

Постановление может быть обжаловано в Харьковском апелляционном суде в течение пяти дней со дня объявления. Постановление подлежит немедленному исполнению после его объявления, говорится в сообщении Нацкомиссии.

Как именно будет осуществляться блокировка, не уточняется.

Директор интернет-оператора "Паутина" Александр Арутюнян написал в Facebook, что невозможно заблокировать отдельные Telegram-каналы: "Уважаемые "судьи", напишите также, каким образом это сделать? Или теперь надо заблокировать весь телеграм в Украине?".

1 февраля в СБУ заявили о раскрытии масштабной агентурной сети, которая могла заниматься разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб РФ. Предполагается, что для этого использовались известные Telegram-каналы Легитимный, Резидент, Картель, Сплетница, Днепр live, Николаев live, Херсон live, Одесский фраер, Черный квартал, Политический расклад, Тремпель Харьков и Нетипичное Запорожье.

Следствие установило, что "главным менеджером" сети был одессит, один из организаторов беспорядков во время одесского "антимайдана", которого сейчас разыскивает полиция. Еще одну возможную фигурантку схем задержали в Киеве, ей и еще одной участнице сети объявили о подозрении по ст. 111 УК (госизмена).

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Вадим Ребрина

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