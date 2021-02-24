Вчера, 23 февраля, на сессии Харьковского горсовета местный депутат от пророссийской партии ОПЗЖ Андрей Лесик заговорил о "вооруженном госперевороте" в 2014 году: его прервали и изгнали из-за трибуны. Инцидент показал YouTube-канал Харьков Vgorode.

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Лесик отказался говорить на украинском языке, и после слов "несколько лет назад произошел вооруженный госпереворот и никто за это не наказан" и.о. мэра города Игорь Терехов призвал его "заканчивать это все говорить".

Некоторые депутаты и другие люди возмутились и не без стычки прогнали соратника Виктора Медведчука из-за трибуны. Все это происходило под выкрики "Чемодан, вокзал, Россия".

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Терехов обвинил Лесика в провокации и напомнил ему о некой договоренности "никакой политики" на заседаниях горсовета.

Лесик – фигурант уголовного дела от 2017 года по трем статьям УК за якобы поддержку сепаратистского движения "Одесская народная республика". Часть из них уже закрыта. Его обвиняют в призывах в соцсети мешать силовикам передвигаться по городу и пропаганде псевдореферендума весной 2014 года.

Евгений Пилипенко

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