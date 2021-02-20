Санкции против Медведчука и его окружения. У Зеленского обнародовали указ: что в нем
20.02.2021, 19:30
Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)
Президент Владимир Зеленский подписал указ № 64/2021 о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны о введении персональных специальных экономических санкций. В частности, под санкциями оказались Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко и гражданская жена соратника лидера ОПЗЖ Наталья Лавренюк.
Текст указа был опубликован на сайте президента.
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Список санкций:
- Блокировка активов – временное ограничение на использование и распоряжение имуществом.
- Ограничение торговых операций.
- Приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств.
- Аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, в частности, на специальных разрешений на пользование недрами.
- Полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей на морскую территорию Украины, в ее внутренние воды и порты.
- Ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.
- Предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.
- Запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества.
- Запрет на выдачу разрешений, лицензий НБУ на инвестиции в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории другой страны.
- Прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, выданных не в Украине.
- Запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.
- Иные санкции, соответствующие принципам их применения.
Период применения санкций – три года.
- Вчера, 19 февраля, СНБО принял решение ввести санкции против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще ряда физических и юридических лиц.
- В ОПЗЖ назвали это "диктатурой", "политическими репрессиями" и "концом демократии".Секретарь СНБО Алексей Данилов, заявил, что Медведчук и депутат ОПЗЖ Козак со своими супругами владеют нефтеперерабатывающим заводом в России, с которого поставляют горючее боевикам на Донбассе.
- Сам Медведчук назвал санкциями "незаконными" и заявил, что президент Владимир Зеленский перешел последнюю границу, ударив по "самому дорогому – любимой жене".
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