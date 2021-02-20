Санкции против Медведчука и его окружения. У Зеленского обнародовали указ: что в нем

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 64/2021 о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны о введении персональных специальных экономических санкций. В частности, под санкциями оказались Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко и гражданская жена соратника лидера ОПЗЖ Наталья Лавренюк.

Текст указа был опубликован на сайте президента.

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Список санкций:

Блокировка активов – временное ограничение на использование и распоряжение имуществом. Ограничение торговых операций. Приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств. Аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, в частности, на специальных разрешений на пользование недрами. Полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей на морскую территорию Украины, в ее внутренние воды и порты. Ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины. Предотвращение вывода капиталов за пределы Украины. Запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества. Запрет на выдачу разрешений, лицензий НБУ на инвестиции в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и ​​вкладах на территории другой страны. Прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, выданных не в Украине. Запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности. Иные санкции, соответствующие принципам их применения.

Период применения санкций – три года.

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Дарья Мостовая

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