США поддержали Украину в санкциях против Медведчука – посольство

США выступили в поддержку введенных Украиной против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука санкций, напомнив, что в Соединенных Штатах санкции против политика ввели еще в 2014 году, сообщается в Twitter посольства США в Киеве.

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"Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности в связи с введением санкций. С 2014 года Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институций Украины", – говорится в заявлении.

СПРАВКА. 17 марта 2014 года Минфин США опубликовал пресс-релиз о введении санкций против "двух лидеров-сепаратистов, проживающих в Крыму, лидера организации Украинский выбор и бывшего президента Украины".



В частности, в санкционный список тогда попали Сергей Аксенов, Владимир Константинов, Виктор Медведчук и Виктор Янукович – их активы на территории США заморозили. О Медведчуке было написано следующее:



"Виктор Медведчук – лидер Украинского выбора, организации, через которую он разжигает конфликт в Херсоне посредством рекламных кампаний, направленных на стравливание сторонников и противников попытки РФ оккупировать Крым друг против друга. Доверенное лицо и близкий друг Владимира Путина, выступал как связующее звено между Януковичем и Путиным".

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Дарья Мостовая

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