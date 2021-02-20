США поддержали Украину в санкциях против Медведчука – посольство
20.02.2021, 17:35
сша украина (depositphotos.com)
США выступили в поддержку введенных Украиной против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука санкций, напомнив, что в Соединенных Штатах санкции против политика ввели еще в 2014 году, сообщается в Twitter посольства США в Киеве.
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"Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности в связи с введением санкций. С 2014 года Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институций Украины", – говорится в заявлении.
СПРАВКА. 17 марта 2014 года Минфин США опубликовал пресс-релиз о введении санкций против "двух лидеров-сепаратистов, проживающих в Крыму, лидера организации Украинский выбор и бывшего президента Украины".
В частности, в санкционный список тогда попали Сергей Аксенов, Владимир Константинов, Виктор Медведчук и Виктор Янукович – их активы на территории США заморозили. О Медведчуке было написано следующее:
"Виктор Медведчук – лидер Украинского выбора, организации, через которую он разжигает конфликт в Херсоне посредством рекламных кампаний, направленных на стравливание сторонников и противников попытки РФ оккупировать Крым друг против друга. Доверенное лицо и близкий друг Владимира Путина, выступал как связующее звено между Януковичем и Путиным".
В частности, в санкционный список тогда попали Сергей Аксенов, Владимир Константинов, Виктор Медведчук и Виктор Янукович – их активы на территории США заморозили. О Медведчуке было написано следующее:
"Виктор Медведчук – лидер Украинского выбора, организации, через которую он разжигает конфликт в Херсоне посредством рекламных кампаний, направленных на стравливание сторонников и противников попытки РФ оккупировать Крым друг против друга. Доверенное лицо и близкий друг Владимира Путина, выступал как связующее звено между Януковичем и Путиным".
- Вчера, 19 февраля, СНБО принял решение ввести санкции против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще ряда физических и юридических лиц. В ОПЗЖ назвали это "диктатурой", "политическими репрессиями" и "концом демократии".
- Секретарь СНБО Алексей Данилов, заявил, что Медведчук и депутат ОПЗЖ Козак со своими супругами владеют нефтеперерабатывающим заводом в России, с которого поставляют горючее боевикам на Донбассе.
- Сам Медведчук назвал санкциями "незаконными" и заявил, что президент Владимир Зеленский перешел последнюю границу.
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