UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США поддержали Украину в санкциях против Медведчука – посольство

20.02.2021, 17:35
США поддержали Украину в санкциях против Медведчука – посольство - Фото
сша украина (depositphotos.com)

США выступили в поддержку введенных Украиной против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука санкций, напомнив, что в Соединенных Штатах санкции против политика ввели еще в 2014 году, сообщается в Twitter посольства США в Киеве.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

"Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности в связи с введением санкций. С 2014 года Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институций Украины", – говорится в заявлении.

СПРАВКА. 17 марта 2014 года Минфин США опубликовал пресс-релиз о введении санкций против "двух лидеров-сепаратистов, проживающих в Крыму, лидера организации Украинский выбор и бывшего президента Украины".

В частности, в санкционный список тогда попали Сергей Аксенов, Владимир Константинов, Виктор Медведчук и Виктор Янукович – их активы на территории США заморозили. О Медведчуке было написано следующее:

"Виктор Медведчук – лидер Украинского выбора, организации, через которую он разжигает конфликт в Херсоне посредством рекламных кампаний, направленных на стравливание сторонников и противников попытки РФ оккупировать Крым друг против друга. Доверенное лицо и близкий друг Владимира Путина, выступал как связующее звено между Януковичем и Путиным".

Читайте также: "В 2003-м Зеленский таким не казался". Марченко отреагировала на санкции и вступает в ОПЗЖ

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина США санкции поддержка виктор медведчук
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 