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"В 2003-м Зеленский таким не казался". Марченко отреагировала на санкции и вступает в ОПЗЖ

20.02.2021, 16:18
Жена Медведчука Оксана Марченко (скриншот видео Оксана Марченко, YouTube)

Жена нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко считает незаконным решение СНБО о санкциях против нее и ее супруга. В своем обращении на YouTube она заявила, что вступает в ОПЗЖ.

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В начале видео Марченко сказала, что в 2003-м году помогла трудоустроиться на канал 1+1 команде актеров президента Владимира Зеленского.

"Сложно комментировать неконституционные, репрессивные и глупые решения нынешнего гаранта, который в 2003 году мне таким не казался", – заявила она.

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По мнению Марченко, власть подписывает "беззаконные документы" и с каждой подписью "забивает гвозди в свой убогий политический гроб". Жена Медведчука сказала, что после санкций у нее не осталось выбора, кроме как вступить в ОПЗЖ.

"Теперь вместо одного Медведчука, вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику. Но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию ОПЗЖ", – заявила Марченко, добавив, что "поднявший меч от меча и погибнет". 

LIGA.net направит запрос в Офис президента с просьбой прокомментировать заявление Марченко о якобы ее помощи в трудоустройстве Зеленского.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский санкции снбо виктор медведчук оксана марченко ОПЗЖ
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