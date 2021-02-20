"В 2003-м Зеленский таким не казался". Марченко отреагировала на санкции и вступает в ОПЗЖ

Жена нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко считает незаконным решение СНБО о санкциях против нее и ее супруга. В своем обращении на YouTube она заявила, что вступает в ОПЗЖ.

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В начале видео Марченко сказала, что в 2003-м году помогла трудоустроиться на канал 1+1 команде актеров президента Владимира Зеленского.

"Сложно комментировать неконституционные, репрессивные и глупые решения нынешнего гаранта, который в 2003 году мне таким не казался", – заявила она.

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По мнению Марченко, власть подписывает "беззаконные документы" и с каждой подписью "забивает гвозди в свой убогий политический гроб". Жена Медведчука сказала, что после санкций у нее не осталось выбора, кроме как вступить в ОПЗЖ.

"Теперь вместо одного Медведчука, вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику. Но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию ОПЗЖ", – заявила Марченко, добавив, что "поднявший меч от меча и погибнет".

LIGA.net направит запрос в Офис президента с просьбой прокомментировать заявление Марченко о якобы ее помощи в трудоустройстве Зеленского.

Вчера, 19 февраля, СНБО принял решение ввести санкции против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще ряда физических и юридических лиц. В ОПЗЖ назвали это "диктатурой", "политическими репрессиями" и "концом демократии".

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Марк Сировой

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