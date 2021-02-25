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Зеленский собирает заседание СНБО. На предыдущем ввели санкции против Медведчука

25.02.2021, 22:12
Зеленский собирает заседание СНБО. На предыдущем ввели санкции против Медведчука - Фото
Срочное заседание СНБО (Фото: Офис президента)

Завтра, 26 февраля, президент Владимир Зеленский соберет заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщается на сайте главы государства.

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Как отмечается, заседание СНБО соберут в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности. Организация заседания возложена на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Сообщается, что вся информация, которую можно обнародовать, будет сообщена официально.

19 февраля 2021-го СНБО ввел санкции против Медведчука, его жены и еще ряда физ- и юрлиц. В ОПЗЖ назвали это "диктатурой", "политическими репрессиями" и "концом демократии". Медведчук назвал санкции "незаконными" и заявил, что президент Зеленский "перешел последние границы". По словам секретаря СНБО Данилова, Медведчук и депутат ОПЗЖ Козак со своими супругами владеют НПЗ в РФ и поставляют топливо боевикам в ОРДЛО. В Кремле "встревожены".

Читайте также: Операция "Второй срок". Для чего Зеленский давит Медведчука и что еще угрожает куму Путина

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский снбо Алексей Данилов
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