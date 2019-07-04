Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.07.2019, 09:51

Коломойский повторил пропаганду Кремля о войне в Донбассе

Коломойский повторил пропаганду Кремля о войне в Донбассе - Фото
Игорь Коломойский (скриншот из видео УП)

Олигарх знает, что на востоке Украины - российские военные: "Они, правда, переодеты в отпускников или кого-то". Но упорно называет войну гражданской.

Олигарх Игорь Коломойский назвал гибридную войну России против Украины в Донбассе "внутренним гражданским конфликтом" - так, как это шестой год подряд делает Кремль. Свое мнение он изложил НВ.

"Это внутренний гражданский конфликт <...> Никем не инспирированный, никакой Россией <...> Основа, шампур этого конфликта, - это внутриукраинский конфликт, который, кстати говоря, готовился 20 лет. Минимум с 2004 года, с выборов Ющенко-Янукович. Тогда первый раз ясно было, что мы к этому готовы", - заявил он.

Бывший бизнес-партнер Владимира Зеленского по каналу 1+1 признает, что военные РФ присутствуют в Донбассе: "В ДНР-ЛНР 1−2-й корпус, во всяком случае, то, что касается офицерского состава, то 100% там много российских военнослужащих, которые поехали в "отпуск" или "в командировку", - выполнять интернациональный долг", - ведет дальше миллиардер.

По его мнению, "это нормальное явление" и "не надо делать из этого катастрофу". Коломойский считает, что в Украину приехали "выполнять интернациональный долг" также из Западной Европы и США. Что он имеет ввиду, олигарх не уточнил.

Читайте также: "Гражданская война" Коломойского: Полторак уже отреагировал

Экс-губернатор Днепропетровской области в первые месяцы войны говорит, что "она и сейчас там есть, российская техника, и будет, пока будет конфликт". "А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? Джавелины есть у нас? Это чья техника?" - сказал олигарх.

Он уверен, что Вашингтон передал Киеву определенную технику и оружие, "чтобы поддерживать конфликт на Донбассе", так как "Америке выгодно держать санкции против России".

"Во всяком случае, при предыдущем президенте (Бараке Обаме) так было. А нынешний президент (Дональд Трамп), по-моему, у него другая точка зрения, но как из нее выйти - он не знает", - полагает Коломойский.

Он неоднократно называл войну в Донбассе "гражданской", отмечая, что ее "спровоцировала и организовала" РФ. Ранее Коломойский ответил на призыв Зеленского о деньгах на восстановление Донбасса: "Могу покрасить ларек или два".

Вчера президент страны-оккупанта назвал условие для диалога с Зеленским: переговоры с его марионетками в Донбассе.

Читайте также: Коломойский: Майдан – это плохо, а в Украине гражданский конфликт

Отправить:
Распечатать:
Теги: пропаганда, игорь коломойский, гражданская война
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 