Коломойский повторил пропаганду Кремля о войне в Донбассе

Игорь Коломойский (скриншот из видео УП)

Олигарх Игорь Коломойский назвал гибридную войну России против Украины в Донбассе "внутренним гражданским конфликтом" - так, как это шестой год подряд делает Кремль. Свое мнение он изложил НВ.

"Это внутренний гражданский конфликт <...> Никем не инспирированный, никакой Россией <...> Основа, шампур этого конфликта, - это внутриукраинский конфликт, который, кстати говоря, готовился 20 лет. Минимум с 2004 года, с выборов Ющенко-Янукович. Тогда первый раз ясно было, что мы к этому готовы", - заявил он.

Бывший бизнес-партнер Владимира Зеленского по каналу 1+1 признает, что военные РФ присутствуют в Донбассе: "В ДНР-ЛНР 1−2-й корпус, во всяком случае, то, что касается офицерского состава, то 100% там много российских военнослужащих, которые поехали в "отпуск" или "в командировку", - выполнять интернациональный долг", - ведет дальше миллиардер.

По его мнению, "это нормальное явление" и "не надо делать из этого катастрофу". Коломойский считает, что в Украину приехали "выполнять интернациональный долг" также из Западной Европы и США. Что он имеет ввиду, олигарх не уточнил.

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Экс-губернатор Днепропетровской области в первые месяцы войны говорит, что "она и сейчас там есть, российская техника, и будет, пока будет конфликт". "А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? Джавелины есть у нас? Это чья техника?" - сказал олигарх.

Он уверен, что Вашингтон передал Киеву определенную технику и оружие, "чтобы поддерживать конфликт на Донбассе", так как "Америке выгодно держать санкции против России".

"Во всяком случае, при предыдущем президенте (Бараке Обаме) так было. А нынешний президент (Дональд Трамп), по-моему, у него другая точка зрения, но как из нее выйти - он не знает", - полагает Коломойский.

Он неоднократно называл войну в Донбассе "гражданской", отмечая, что ее "спровоцировала и организовала" РФ. Ранее Коломойский ответил на призыв Зеленского о деньгах на восстановление Донбасса: "Могу покрасить ларек или два".

Вчера президент страны-оккупанта назвал условие для диалога с Зеленским: переговоры с его марионетками в Донбассе.

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