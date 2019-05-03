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03.05.2019, 13:16

"Гражданская война" Коломойского: Полторак уже отреагировал

"Гражданская война" Коломойского: Полторак уже отреагировал - Фото
Степан Полторак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Поддерживающий избранного президента Владимира Зеленского бизнесмен повторил главный штамп российской пропаганды. Глава Минобороны удивлен.

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Министр обороны Степан Полторак не хочет давать оценку личности олигарха Игоря Коломойского, который в недавнем интервью заявил, что гибридная война РФ против Украины на территории Донбасса - это "гражданская война", потому как тот в 2014 году помогал силам АТО. Реакцию главы Минобороны на это показал канал "Прямой".

По словам Полторака, его удивило заявления Коломойского, хотя олигарх после попадания в опалу к нынешней власти и ранее говорил о "гражданской войне".

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"Я бы не хотел давать оценку господину Коломойскому, тем более, что с начала агрессии России против Украины он очень много помогал ВСУ, однако я, честного говоря, также был удивлен. Потому что думал, что в Украине нет ни одного человека, который бы так думал (как Коломойский, - ред.)", - сказал Полторак.

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Глава Минобороны заявил, что рассчитывает - "все украинцы понимают", кто воюет против Украины, каким оружием, и кто совершил агрессию и в Крыму, и в Донбассе.

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Теги: война в донбассе, фейк, пропаганда, степан полторак, игорь коломойский, гражданская война
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