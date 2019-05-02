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02.05.2019, 20:11

Коломойский: Майдан – это плохо, а в Украине гражданский конфликт

Коломойский: Майдан – это плохо, а в Украине гражданский конфликт - Фото
Игорь Коломойский (скриншот видео)

Олигарх считает, что в Украине внутренняя война, горячая фаза которой - в Донбассе

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Майдан – это плохо, потому что власть беглого экс-диктатора Виктора Януковича довела до революции, а революция – это всегда плохо. Кроме того, после Майдана в Украине началась "внутренняя война". Об этом в интервью Bihus.info заявил олигарх Игорь Коломойский.

На уточняющий вопрос, является ли Майдан негативным событием, если учитывать последствия, Коломойский ответил утвердительно: "Минус Крым, минус Донбасс, минус 13 миллионов (людей в стране – ред.)". По словам олигарха, виноваты в этом "Янукович, Россия, революция, взаимная ненависть и гражданский конфликт".

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"Внутренняя гражданская война, а что тут непонятного. Слава богу, что она не распространилась на всю территорию, но она имеет горячую фазу на Донбассе, и холодную фазу – во всей остальной стране", - сказал он.

Коломойский также заявил, что победа на выборах президента Украины Владимира Зеленского - "общая победа" его и министра внутренних дел Арсена Авакова

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Теги: Донбасс, майдан, игорь коломойский, интервью
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