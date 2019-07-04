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04.07.2019, 06:16

Путин назвал условия диалога с Зеленским

Путин назвал условия диалога с Зеленским - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Президент страны-агрессора России прокомментировал возможную встречу с украинским лидером

Президент России Владимир Путин назвал условия переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Путин заявил в опубликованном в четверг накануне его визита в Италию интервью газете Corriere della Sera.

"Диалог возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе, перестав называть их сепаратистами", - отметил Путин.

По его словам, якобы "украинские власти должны уважать минские соглашения, а не игнорировать их".

1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Путин готов встретиться с Зеленским, но для этого "необходимо понять политику и стратегическую линию собеседника". Речь шла "о выходе к прямому контакту" с главарями боевиков.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк считает, что встреча Зеленского с Путиным вполне реальна, и не переживает из-за разницы в опыте переговоров на высшем уровне.

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Теги: Владимир Зеленский, владимир путин, переговоры
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