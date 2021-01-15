Хомчак: Если диванные воины думают, что это Зеленский бросил Журавля умирать – это не так

Резонансного поражения группы морпехов на Донбассе, которое всколыхнуло общество в июле 2020 года, могло и не быть, если бы военные "не нарушили все приказы" и "запрет на выходы в серую зону, где все нашпиговано минами и простреливается". Об этом заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак Обозревателю.

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"Инициаторами были (командир разведки Дмитрий) Краснорудь и (сержант Ярослав) Журавель. Они были классными военными, прошли войну, все умели и знали. И вот они пошли вероятно в разведку, хотя им никто не давал никаких распоряжений. Они нарушили все приказы, которые были", – подчеркнул Хомчак.

По его словам, после подрыва Красногрудя Журавель сказал двум молодым морпехам, что "надо идти, помочь уже ничем не смогут". Они вернулись, сообщили комбату. Был отправлен БПЛА, после чего решено забрать тело. Заявлено о ситуации в СЦКК и ОБСЕ. Получив подтверждение от оккупантов, военные надели белые каски, бронежилеты и пошли вместе с офицерами СЦКК, рассказал Хомчак.

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"Доходят до зоны видимости тела Красногрудя и в этот момент из кустов раздается очередь. Журавель падает. Группа возвращается. <...> Почему лейтенант, который был командиром второй группы, принял решение оставить там воина? Я не знаю. Идет расследование", – уточнил главнокомандующий ВСУ.

Он добавил: "Если кто-то из диванных воинов думает, что это президент решил оставить военнослужащего – это не так".

Хомчак рассказывает далее: командир отправляет дрон, видит, что разведчик жив и оказывает себе медпомощь. Формируют новую группу: почти все те, кто ходил туда ранее. "Представьте себе нагрузку на 20-летних ребят, прежде всего моральную, и все это под огнем противника: это не по кабинету гулять", – сказал он.

Эта группа разминулась примерно на 50 м с местом, где ранее видели Журавля.

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Хомчак утверждает, что нельзя говорить, что раненого не спасали: "Пытались. Но в результате еще один погиб, второй был ранен. Журавель исчез из поля зрения. Если бы видели, где он точно находится, пошла бы еще одна группа. Но зная, что балка минировалась и нами, и противником в течение нескольких лет, нельзя было отправлять людей на верную смерть". Он говорит, что не винит комбата, который больше никого туда не отправил.

Генерал подчеркнул: "Если бы Красногрудь и Журавель не пошли, всего этого бы не произошло; все началось с их нарушения. Это синдром военных. Такое бывает на войне".

13 июля 2020 года на Донбассе погиб военный, еще один был ранен. Оккупанты устроили засаду на группу эвакуации: военный медик погиб, раненый истек кровью. Позднее боевики отдали Украине тела погибших.

Евгений Пилипенко

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