Отец погибшего на Донбассе военного требует у ГБР открыть дело против Зеленского

Сергей Журавель говорит, что готов ждать, когда Зеленский лишится президентского иммунитета и сможет понести ответственность

Отец погибшего на Донбассе военнослужащего Сергей Журавель подал заявления в Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора, в которых обвиняет президента Владимира Зеленского в смерти своего сына Ярослава и требует открыть против него дело. Информацию об этом Радио Свобода подтвердил Сергей Журавель.

Его сын, 40-летний военный 35-й отдельной бригады морской пехоты Ярослав Журавель, был ранен вблизи Зайцево 13 июля 2020 года. Тогда, по словам отца военного, президент, как верховный главнокомандующий, запретил отправлять бойцов на спасение раненого. Ярослав Журавель истек кровью и умер. Точная дата смерти неизвестна. Тело военного боевики передали украинской стороне через восемь дней после ранения, 21 июля.

"Я считаю, что президент Украины убил моего сына, только он виноват в том, что он погиб. Он запретил проводить любые действия по спасению бойца, потому что ему через два дня надо было с Путиным говорить. Пусть открывают дело, начинают следствие. Я понимаю, что президент Украины имеет иммунитет на срок, пока он президент, но я подожду и три, и пять лет", – говорит отец погибшего бойца.

Как рассказал Сергей Журавель, в заявлениях в ГБР и Офис генпрокурора он требует открытия дела против Зеленского, которого считает виновным в смерти сына.

"Мой сын четыре дня лез, боролся, жил, грыз землю, но он лез к своим. Он не остался там. Его бы забрала та сторона, вылечила и возила по российским телеканалам. Но он выбрал другой путь, потому что он боролся за Украину", – сказал Радио Свобода Сергей Журавель.

В заявлении он также требует признать его потерпевшим. По его словам, реакции от правоохранительных органов пока не было.

Как сообщается, журналисты готовят информационные запросы в ГБР, Офис генпрокурора и Офис президента.

13 июля при попытке забрать тело бойца, который подорвался на мине возле Зайцево, обстреляли эвакуационную группу Вооруженных сил Украины. В результате обстрела погиб военный медик Николай Ильин, а также получил ранения сержант Ярослав Журавель. Позже раненный истек кровью, а тело медика перед передачей украинской стороне разрезали.

В штабе ООС говорили, что поиски раненого военного блокировали оккупационные силы, которые не соглашались давать гарантии безопасности.

Наталия Медведева

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