Офицер Красногрудь в 2017-м брал в плен россиянина Агеева. Он погиб 13 июля

Побратимы лейтенанта-морпеха говорят, что за ним "готовы были идти на край света". По их словам, он обожал саперное дело и был образцовым разведчиком

Погибший 13 июля под Зайцево в Донецкой области боец – командир взвода 35-й бригады морской пехоты, лейтенант Дмитрий Красногрудь с позывным "Мир". Об этом сообщила пресс-служба в/ч.

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В день гибели офицера группа разведчиков проводила вблизи временно оккупированной Горловки антидиверсионной работу. Красногрудь шел первым и подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

"Мир" воевал на Донбассе почти с начала боевых действий, до морской пехоты был командиром разведки мотопехотного батальона 93-й бригады Холодный Яр.

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Как пишет Радио Свобода, летом 2017 он разрабатывал и принимал участие в операции, когда взяли в плен российского военного Виктора Агеева, которого в январе 2018-го приговорили к 10 лет тюрьмы и осенью 2019 года передали Москве по обмену.

Некоторое время после 93-й жил гражданской жизнью, но затем вернулся в ВСУ. Награжден медалями за воинскую службу Украине (в 2019 году) и защитнику Отечества (в 2015-м).

Вчера было названо имя и сообщены подробности о погибшем в одном месте с Красногрудем военном медике.

13 июля 2020 года на Донбассе при подрыве на мине погиб офицер, еще один боец был ранен.

Военные получили от боевиков подтверждение "тишины", что зафиксировала ОБСЕ, и отправили группу эвакуации в белых касках с опознавательными знаками из девяти человек забрать погибшего и раненого.

Оккупанты устроили засаду и открыли по медэвакам и группе прикрытия огонь. Военные отошли - кроме медика, который остался помогать раненому и погиб под огнем.

Вчера, 15 июля, боевики отдали тело Красногрудя.

По сей день неизвестной остается судьба сержанта-разведчика, который был ранен и не смог выбраться с поля боя.

Евгений Пилипенко

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