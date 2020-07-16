На Донбассе засекли российский комплекс разведки для спецопераций: кадры с дрона

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На следующий день после обнаружения "Тигра" военные отчитались об уничтожении бронеавтомобиля такого типа. Этого конкретного или нет - не уточняется

8 июля на временно оккупированной части Донбасса с беспилотника увидели одну из модификаций российского многоцелевого бронеавтомобиля "Тигр". Волонтеры разведсообщества InformNapalm выяснили, где именно.

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Геолокационная привязка указала, что оккупанты разместили авто - основную часть современного российского разведкомплекса МК-БЛА 01 - на территории депо погрузочно-пассажирской ж/д Донецк-Северный, где с 2015 года базируются подразделения войск РФ.

На следующий день, 9 июля, штаб операции объединенных сил сообщил, что 8 июля военные уничтожили автомобиль типа "Тигр".

СПРАВКА. МК-БЛА-01 предназначен для осуществления контроля над обстановкой и ведения воздушной разведки. Используется в целях разведки для спецопераций. Проводит картографическую съемку местности с достаточно высокой точностью.

Отсутствие на крыше этого "Тигра" люка для личного состава, вооружения и дополнительных элементов, а также наличие рядом с ним элементов, похожих на спутниковую антенну, позволили расследователям предположить, что это авто - образец комплекса МК-БЛА 01, который стоит на вооружении только в армии России.

  • На днях расследователи Bellingcat назвали имя задержанного "ключевого" свидетеля по делу MH17 и показали его фото.

Смотрите видео: Волонтеры показали корректировщика врага. Туда позже прилетела ракета

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Теги: война, Донбасс, тигр, МК-БЛА 01
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