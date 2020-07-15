В Bellingcat назвали имя задержанного "ключевого" свидетеля по делу MH17 - фото

Задержанный СБУ внештатный сотрудник ГРУ РФ Андрея К., который был куратором главарей террористов ДНР, может стать одним из ключевых свидетелей по делу о трагедии авиарейса MH17. Так на основании аудиоперехватов его разговоров считают в группе Bellingcat (занимается расследованием катастрофы), пишет Радио Свобода.

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В разговорах К. с двумя из четырех обвиняемых по делу МН17 он упоминает директора ФСБ Бортникова, его замов, на то время помощника президента РФ Суркова, экс-главарей ДНР и других. Bellingcat особенно заинтересовала часть со звонками генерал-майору ГРУ Сергею Дубинскому ("Хмурый") и Леониду Харченко ("Крот"), которых ищут для суда в Гааге. Они, по оценкам расследователей, сделаны в конце 2014-го - начале 2015 года.

"Факт, что и Дубинский, и Харченко разговаривают с ним, как будто он какой-то влиятельный человек. Поэтому, в любом случае, это ключевой свидетель, который даст информацию о том, что называется "цепочкой власти", - считает расследователь Bellingcat Христо Грозев. Он убежден, что К. может стать "наиболее осведомленным и важнейшим свидетелем по этому делу, именно по поводу цепочки власти".

Полное имя задержанного не раскрывают. Он арестован на 60 дней без возможности залога.

По данным Bellingcat, это некто Андрей Кунавин, гражданин Украины с криминальным прошлым. У него якобы есть связи как с людьми, которые находятся под международными санкциями из-за их криминальной деятельности, "и с элитой в Москве". "Можно его назвать политическим решалой, который мог найти связь между уголовным и политическим миром", - пояснил Грозев.

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