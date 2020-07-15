В Bellingcat назвали имя задержанного "ключевого" свидетеля по делу MH17 - фото

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По словам прокурора Александра Банника, пока что задержанный Андрей К. - тот самый куратор главарей ДНР, отказывается давать какие-либо показания

Задержанный СБУ внештатный сотрудник ГРУ РФ Андрея К., который был куратором главарей террористов ДНР, может стать одним из ключевых свидетелей по делу о трагедии авиарейса MH17. Так на основании аудиоперехватов его разговоров считают в группе Bellingcat (занимается расследованием катастрофы), пишет Радио Свобода.

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В разговорах К. с двумя из четырех обвиняемых по делу МН17 он упоминает директора ФСБ Бортникова, его замов, на то время помощника президента РФ Суркова, экс-главарей ДНР и других. Bellingcat особенно заинтересовала часть со звонками генерал-майору ГРУ Сергею Дубинскому ("Хмурый") и Леониду Харченко ("Крот"), которых ищут для суда в Гааге. Они, по оценкам расследователей, сделаны в конце 2014-го - начале 2015 года.

"Факт, что и Дубинский, и Харченко разговаривают с ним, как будто он какой-то влиятельный человек. Поэтому, в любом случае, это ключевой свидетель, который даст информацию о том, что называется "цепочкой власти", - считает расследователь Bellingcat Христо Грозев. Он убежден, что К. может стать "наиболее осведомленным и важнейшим свидетелем по этому делу, именно по поводу цепочки власти".

СПРАВКА. 17 июля 2014-го над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ. Летом 2019-го обнародованы имена тех, кто, по данным следствия, причастен к трагедии: россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. РФ назвала все "голословными обвинениями". Сейчас идет суд. Нидерланды подали иск на РФ в ЕСПЧ.

Полное имя задержанного не раскрывают. Он арестован на 60 дней без возможности залога.

По данным Bellingcat, это некто Андрей Кунавин, гражданин Украины с криминальным прошлым. У него якобы есть связи как с людьми, которые находятся под международными санкциями из-за их криминальной деятельности, "и с элитой в Москве". "Можно его назвать политическим решалой, который мог найти связь между уголовным и политическим миром", - пояснил Грозев.

 Читайте также: "Нужно, чтобы в Москве пошевелились" или война с ФСБ. Записи разговоров сотрудника ГРУ

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Теги: война, Донбасс, гаага, MH17, бук, свидетель
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