Погибший при спасении бойца военный медик – из морской пехоты: что о нем говорят
Николай Илин был белорусом по происхождению из Эстонии - отсюда и позывной
Погибший позавчера, 13 июля, в зоне боевых действий на Донбассе военный медик, - Николай Илин с позывным "Эстонец", боец 137-го отдельного батальона 35-й бригады морской пехоты. Об этом сообщила в Facebook волонтер Наталья Мохонько, эту информацию подтвердили другие волонтеры.
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По ее словам, на участке фронте, где он работал, его "знают все: он как раз из тех - неравнодушных, инициативных, мотивированных, искренних, честных".
После того, как имя погибшего медика стало известно еще вчера вечером, в 35-й бригаде заявили, что официальные ресурсы не разглашают имена павших в тот же день, потому что сначала о трагедии должны сообщить родным и близким.
Военные раскритиковали тех, кто в сети делает это самостоятельно - "не дождавшись, когда вернут с поля боя тела Героев и будет соблюдена вышеупомянутая процедура".
- 13 июля 2020 года на Донбассе погиб военный, еще один был ранен.
- Военные получили от боевиков подтверждение "тишины", что зафиксировала ОБСЕ, и отправили группу эвакуации в белых касках с опознавательными знаками.
- Оккупанты устроили засаду и открыли по медэвакам огонь. Группа отошла - кроме Илина, который остался помогать раненому и погиб под огнем.
- Вчера, 14 июля, боевики на Донбассе применили противотанковый ракетный комплекс: ранены 7 бойцов.
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