Боевики на Донбассе применили противотанковый ракетный комплекс: ранены 7 бойцов

Еще один военный был ранен в результате обстрела неподалеку Водяного

Вблизи Новомихайловки Донецкой области боевики применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот". Шестеро украинских военнослужащих получили осколочные ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

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Еще один боец был ранен в результате обстрела из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Водяного.

Всего с начала сегодняшних суток семеро украинских защитников получили ранения. Их всех оперативно доставили в медицинские учреждения и оказали необходимую помощь.

"Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются. На свои агрессивные действия оккупант и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", - говорится в сообщении.

Вадим Ребрина

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