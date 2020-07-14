Боевики на Донбассе применили противотанковый ракетный комплекс: ранены 7 бойцов
Еще один военный был ранен в результате обстрела неподалеку Водяного
Вблизи Новомихайловки Донецкой области боевики применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот". Шестеро украинских военнослужащих получили осколочные ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.
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Еще один боец был ранен в результате обстрела из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Водяного.
Всего с начала сегодняшних суток семеро украинских защитников получили ранения. Их всех оперативно доставили в медицинские учреждения и оказали необходимую помощь.
"Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются. На свои агрессивные действия оккупант и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", - говорится в сообщении.
- Вчера, 13 июля, на Донбассе погибли трое военных: один - возле Славного из-за обстрела, другой подорвался вблизи Зайцево, а когда его пошли эвакуировать, согласовав это с ОБСЕ и противником, погиб военный медик - боевики нарушили договоренность и устроили засаду.
- По состоянию на утро 14 июля оккупанты не дают возможности забрать тела погибших.
- Сегодня в ВСУ рассказали подробности о засаде, в которую попали украинские военные.
- Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ (ч. 2 ст. 438 УК ).
- Президент Владимир Зеленский заявил, что держит под личным контролем ситуацию с убийством военного медика
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