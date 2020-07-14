UA

Боевики на Донбассе применили противотанковый ракетный комплекс: ранены 7 бойцов

14.07.2020, 22:34
Боевики на Донбассе применили противотанковый ракетный комплекс: ранены 7 бойцов - Фото
Скриншот с видео

Еще один военный был ранен в результате обстрела неподалеку Водяного

Вблизи Новомихайловки Донецкой области боевики применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот". Шестеро украинских военнослужащих получили осколочные ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Еще один боец был ранен в результате обстрела из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Водяного.

Всего с начала сегодняшних суток семеро украинских защитников получили ранения. Их всех оперативно доставили в медицинские учреждения и оказали необходимую помощь.

"Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются. На свои агрессивные действия оккупант и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", - говорится в сообщении.

  • Вчера, 13 июля, на Донбассе погибли трое военных: один - возле Славного из-за обстрела, другой подорвался вблизи Зайцево, а когда его пошли эвакуировать, согласовав это с ОБСЕ и противником, погиб военный медик - боевики нарушили договоренность и устроили засаду.
  • По состоянию на утро 14 июля оккупанты не дают возможности забрать тела погибших.
  • Сегодня в ВСУ рассказали подробности о засаде, в которую попали украинские военные. 
  • Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ (ч. 2 ст. 438 УК ).
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что держит под личным контролем ситуацию с убийством военного медика

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
оос Донбасс птрк

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Собаче офісне життя

Собаче офісне життя
 