Зеленский об убийстве медика: Мы должны знать цену обещаниям той стороны

Президент назвал обстрел украинских военных вблизи Зайцево "очередным доказательством цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков"

Президент Владимир Зеленский заявил, что держит под личным контролем ситуацию с убийством военного медика и ранением украинских бойцов во время эвакуации тела погибшего военнослужащего в районе Зайцево Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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На место выехали Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

Президент подчеркнул, что вчерашнее убийство украинских военных, которые хотели забрать тело погибшего бойца с поля боя, - "это очередное доказательство цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков".

"Здесь не может быть никакого двойного трактования. Есть конкретное умышленное преступление - убийство, засада и повторное убийство. Все это лишний раз убеждает в том, что война продолжается", - отметил Зеленский.

Он сказал, что война будет продолжаться, "пока с другой стороны линии фронта есть заинтересованные в дестабилизации ситуации и пока боевики открывают огонь после подтверждения режима "тишина" по белым каскам и по медикам".

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"Украина должна четко понимать риски, которые несет существования серых уголовных анклавов. Украина должна всегда знать цену "обещаниям" той стороны", - сказал Зеленский.

Вчера, 13 июля, на Донбассе погибли трое военных: один - возле Славного из-за обстрела, другой подорвался вблизи Зайцево, а когда его пошли эвакуировать, согласовав это с ОБСЕ и противником, погиб военный медик - боевики нарушили договоренность и устроили засаду.

По состоянию на утро 14 июля оккупанты не дают возможности забрать тела погибших.

Сегодня в ВСУ рассказали подробности о засаде, в которую попали украинские военные.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ (ч. 2 ст. 438 УК ).

Вадим Ребрина

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