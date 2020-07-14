Представитель Донецка в Минске: Россия платит "офицерам-советникам" по $3000

При этом 70% зарплаты они получают в России

Российские военные, которые курируют подконтрольных им боевиков на Донбассе, получают до $3000 зарплаты, причем большую часть ее выплачивают на территории РФ. Об этом со ссылкой на свои источники на временно оккупированных территориях сообщил представитель Донецка в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

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"К вопросу - "хотят ли русские войны?". Инсайд с оккупированной территории. Оказывается, денежное довольствие старшего российского офицера-советника в Донецке составляет 2500-3000 долларов, из которых 30 процентов он получает по месту службы, а остальное в России", - написал Гармаш.

В частности, по его информации, российский полковник получает за свои "советы" 210 000 рублей, майор – 170 000 рублей, у специалистов зарплаты на 15-20% меньше.

В ноябре 2019 года в рамках расследования дела MH17 Объединенная следственная группа (JIT) опубликовала записи телефонных разговоров главарей боевиков на Донбассе и показания свидетелей, которые свидетельствуют о том, что боевики подчиняются и выполняют указания власти Российской Федерации. В частности в записях фигурирует имя министра обороны РФ Сергея Шойгу.

26 июня 2020 г в Главном управлении разведки рассказали, как устроена система руководства Россией временно оккупированным Донбассом.

Вадим Ребрина

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