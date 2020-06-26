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Россия использует четыре вертикали управления оккупированным Донбассом - ГУР

Россия использует четыре вертикали управления оккупированным Донбассом - ГУР - Фото
Вадим Скибицкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
26.06.2020, 07:41

По данным разведки, в ОРДЛО все меры контрразведывательного режима и обеспечения безопасности осуществляются под контролем подразделений ФСБ

Система руководства Россией временно оккупированным Донбассом проходит по нескольким вертикалям: стратегический контроль, экономическое управление, по вертикали специальных служб (прежде всего, ФСБ) и военной линии, которая замыкается на Генштабе ВС РФ. Об этом в интервью Укринформу заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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"Система управления временно оккупированными территориями востока Украины понятна, сам контроль проходит по нескольким направлениям, или вертикалями. Первый – стратегический контроль – происходит по линии администрации президента РФ. Раньше этим занимался Владислав Сурков, сейчас ответственность возложена на Дмитрия Козака", - отметил Скибицкий.

По его словам, экономическое управление замыкается на вице-премьер-министре РФ и заместителях министров финансового и экономического блока российского правительства.

Скибицкий подчеркнул, что специально для этого было создано закрытое акционерное общество Внешторгсервис, которое практически и управляет всей экономической составляющей.

"Третья вертикаль управления – специальные службы. Прежде всего – это ФСБ. Все меры контрразведывательного режима и обеспечения безопасности осуществляются под контролем подразделений ФСБ, которые развернуты на территории оккупированных районов и подчинены Москве", - сказал Скибицкий.

Он уточнил, что отдельная вертикаль – военная.

"Она нам четко понятна: Генеральный штаб Вооруженных сил РФ – Южный военный округ – 8-я общевойсковая армия и два так называемых армейских корпуса – 1-й (Донецк) и 2-й (Луганск), которые являются составляющими группировки российских войск на украинском направлении и включены в единую систему управления и контроля ВС РФ", - добавил Скибицкий.

СПРАВКА. ОРДЛО - отдельные районы Донецкой и Луганской областей, термин из минских соглашений; фактически - захваченная РФ территория Донбасса.
  • 5 сентября Скибицкий заявлял, что страна-агрессор Россия отработает вторжение в Украину на учениях Кавказ-2020.
  • LIGA.net ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины на востоке нашей страны.

Читайте также: Война в Донбассе. США советуют Путину брать пример с Зеленского

Арина Толина
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