Президент наградил погибших под Зайцево бойцов орденом "За мужество"

Владимир Зеленский отметил, что имена этих героев навсегда останутся в памяти поколений украинцев

Сегодня, 5 августа, президент Владимир Зеленский подписал указ о посмертном награждении орденом "За мужество" III степени военнослужащих, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил.

В их числе оказались бойцы, погибшие под Зайцево - военный медик Николай Ильин, лейтенант Дмитрий Красногрудь и сержант Ярослав Журавель.

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Кроме того, посмертно были награждены старший солдат Игорь Овчаренко и сержант Алексей Золин.

"Имена героев, которые отдали жизнь за территориальную целостность и независимость Украины, навсегда останутся в памяти поколений украинцев. Их подвиг, непреодолимую силу и любовь к Родине нельзя измерить никакими наградами", - подчеркнул Зеленский.

13 июля на Донбассе погибли трое военных - один подорвался на мине возле Зайцево, другой погиб от обстрела неподалеку от Славного, а третий - военный медик - в результате обстрела группы эвакуации.

17 июля боевики отдали украинской стороне тело погибшего медика - Николая Ильина, а 21 июля - тело украинского бойца Ярослава Журавля, который был ранен 13 июля и позже от потери крови скончался.

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Дарья Мостовая

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