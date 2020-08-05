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Президент наградил погибших под Зайцево бойцов орденом "За мужество"

05.08.2020, 16:17
Президент наградил погибших под Зайцево бойцов орденом
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Владимир Зеленский отметил, что имена этих героев навсегда останутся в памяти поколений украинцев

Сегодня, 5 августа, президент Владимир Зеленский подписал указ о посмертном награждении орденом "За мужество" III степени военнослужащих, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил.

В их числе оказались бойцы, погибшие под Зайцево - военный медик Николай Ильин, лейтенант Дмитрий Красногрудь и сержант Ярослав Журавель.

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Кроме того, посмертно были награждены старший солдат Игорь Овчаренко и сержант Алексей Золин.

"Имена героев, которые отдали жизнь за территориальную целостность и независимость Украины, навсегда останутся в памяти поколений украинцев. Их подвиг, непреодолимую силу и любовь к Родине нельзя измерить никакими наградами", - подчеркнул Зеленский.

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Дарья Мостовая
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