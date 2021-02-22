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Хомчак: Мы начали подготовку ВСУ к действиям при наступлении на урбанизированной местности

22.02.2021, 20:31
Хомчак: Мы начали подготовку ВСУ к действиям при наступлении на урбанизированной местности - Фото
Руслан Хомчак (фото — пресс-служба Генштаба ВСУ)

Вооруженные силы начали подготовку к действиям во время наступления в условиях городской застройки. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, передает пресс-служба Минобороны.

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"Что касается наступательных действий, то в прошлом году мы начали подготовку всех наших боевых воинских частей к действиям при наступлении на урбанизированной местности, потому что это то, к чему мы также должны быть готовы", – сказал главнокомандующий. 

Хомчак добавил, что Генштаб отрабатывает планы реагирования, а войска готовятся ко всем возможным вариантам развития ситуации на фронте.

  • 21 февраля спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что ВСУ придерживаются на Донбассе режима тишины, после того как процитировал запись террористов в соцсети о ликвидации позиции гибридной армии России и уничтожении до 20-ти боевиков.

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Наталия Медведева
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Донбасс наступление руслан хомчак
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