Боевики жалуются на уничтоженную позицию на фронте. Арестович: ВСУ придерживаются тишины
Сегодня, 21 февраля, спикер украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович написал в Facebook, что ВСУ придерживаются на Донбассе режима тишины, после того как процитировал запись террористов в соцсети о ликвидации позиции гибридной армии России и уничтожении боевиков.
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Подобную цитату привел у себя в FB народный депутат фракции Слуга народа, экс-волонтер Юрий Мысягин.
Офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан написал в FB: "В Горловке минус 9".
Разные спикеры у боевиков сообщают от нескольких до 20 уничтоженных членов гибридной армии России, "но точное число неизвестно". Речь идет о прямом попадании в блиндаж на позиции на шахте Глубокой в оккупированной Горловке.
- 11 февраля, во время визита Зеленского с послами G7 на Донбассе снайпер РФ убил украинского военного. Позже в тот же день от рук российских оккупантов погиб еще один боец.
- 14 февраля на Донбассе подорвались и погибли трое военных.
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