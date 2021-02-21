Боевики жалуются на уничтоженную позицию на фронте. Арестович: ВСУ придерживаются тишины

Сегодня, 21 февраля, спикер украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович написал в Facebook, что ВСУ придерживаются на Донбассе режима тишины, после того как процитировал запись террористов в соцсети о ликвидации позиции гибридной армии России и уничтожении боевиков.

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Подобную цитату привел у себя в FB народный депутат фракции Слуга народа, экс-волонтер Юрий Мысягин.

Офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан написал в FB: "В Горловке минус 9".

Разные спикеры у боевиков сообщают от нескольких до 20 уничтоженных членов гибридной армии России, "но точное число неизвестно". Речь идет о прямом попадании в блиндаж на позиции на шахте Глубокой в оккупированной Горловке.

11 февраля, во время визита Зеленского с послами G7 на Донбассе снайпер РФ убил украинского военного. Позже в тот же день от рук российских оккупантов погиб еще один боец.

14 февраля на Донбассе подорвались и погибли трое военных.

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Наталия Медведева

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