UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Боевики жалуются на уничтоженную позицию на фронте. Арестович: ВСУ придерживаются тишины

21.02.2021, 21:11
Боевики жалуются на уничтоженную позицию на фронте. Арестович: ВСУ придерживаются тишины - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Сегодня, 21 февраля, спикер украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович написал в Facebook, что ВСУ придерживаются на Донбассе режима тишины, после того как процитировал запись террористов в соцсети о ликвидации позиции гибридной армии России и уничтожении боевиков.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Подобную цитату привел у себя в FB народный депутат фракции Слуга народа, экс-волонтер Юрий Мысягин.

Офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан написал в FB: "В Горловке минус 9".

Разные спикеры у боевиков сообщают от нескольких до 20 уничтоженных членов гибридной армии России, "но точное число неизвестно". Речь идет о прямом попадании в блиндаж на позиции на шахте Глубокой в оккупированной Горловке.

  • 11 февраля, во время визита Зеленского с послами G7 на Донбассе снайпер РФ убил украинского военного. Позже в тот же день от рук российских оккупантов погиб еще один боец.
  • 14 февраля на Донбассе подорвались и погибли трое военных.

Читайте также: Данилов о снайперах РФ на Донбассе: Я могу показать вам фото этих уничтоженных подонков

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
боевики Донбасс Горловка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 