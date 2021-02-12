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Война | В день поездки Зеленского с послами G7 на фронт погибли два воина ВСУ. Второй – вечером

12.02.2021, 06:28
В день поездки Зеленского с послами G7 на фронт погибли два воина ВСУ. Второй – вечером - Фото
Фото: пресс-служба 28 бригады

Вчера вечером, 11 февраля, на позициях около юго-западного пригорода Донецка погиб второй за эти сутки военнослужащий ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Оперативно-тактической группы "Восток".

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Трагедия произошла около 20:45 во время очередной огневой провокации российских гибридных войск. Боец операции объединенных сил погиб при пулеметном обстреле позиций ВСУ у Новомихайловки Донецкой области. По данным источника, армия "дала адекватный ответ" на обстрел боевиков.

Как уточняет у себя в Facebook журналист Юрий Бутусов, обстрел со стороны оккупантов был не только из пулеметов: под прикрытием гранатометов работали также и снайперы.

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"Противник активно применяет тяжелое пехотное вооружение", – пишет он.

По данным внештатного советника главы Минобороны на общественных началах, сейчас, в условиях пошатнувшегося "перемирия", ВСУ на Донбассе якобы "ведет боевые действия хаотично и скрыто от руководства в Киеве, не имея ни боевых распоряжений, ни планирования системных действий на опережение и в ответ".

СПРАВКА. Необъявленная война продолжается седьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на востоке "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Задача Кремля – чтобы Украина признала субъектность ее террористических образований ДНР/ЛНР.

Также вчера утром около 09:15 снайпер гибридных войск РФ смертельно ранил около села Зайцево бойца инженерно-саперного взвода 59-й бригады.

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Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский война Донбасс потери 28 бригада
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