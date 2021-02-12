Война | В день поездки Зеленского с послами G7 на фронт погибли два воина ВСУ. Второй – вечером
Вчера вечером, 11 февраля, на позициях около юго-западного пригорода Донецка погиб второй за эти сутки военнослужащий ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Оперативно-тактической группы "Восток".
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Трагедия произошла около 20:45 во время очередной огневой провокации российских гибридных войск. Боец операции объединенных сил погиб при пулеметном обстреле позиций ВСУ у Новомихайловки Донецкой области. По данным источника, армия "дала адекватный ответ" на обстрел боевиков.
Как уточняет у себя в Facebook журналист Юрий Бутусов, обстрел со стороны оккупантов был не только из пулеметов: под прикрытием гранатометов работали также и снайперы.
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"Противник активно применяет тяжелое пехотное вооружение", – пишет он.
По данным внештатного советника главы Минобороны на общественных началах, сейчас, в условиях пошатнувшегося "перемирия", ВСУ на Донбассе якобы "ведет боевые действия хаотично и скрыто от руководства в Киеве, не имея ни боевых распоряжений, ни планирования системных действий на опережение и в ответ".
Также вчера утром около 09:15 снайпер гибридных войск РФ смертельно ранил около села Зайцево бойца инженерно-саперного взвода 59-й бригады.
- 6 февраля двое военных из 28 бригады погибли, подорвавшись на взрывном устройстве, еще один получил ранения.
- 9 февраля глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что перемирия на Донбассе больше нет, Россия начинает действовать "дерзко и открыто".
- 11 февраля с рабочей поездкой на Донбассе был президент Владимир Зеленский с послами стран G7.
- Глава МИД Кулеба на днях высказал мнение, что Кремль ответит на блокировку каналов телепропаганды в Украине: "Они этого не забудут, ответ прилетит".
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