Глава МИД Литвы: Мы не купим "Спутник-5" – эти деньги потом пустят на войну на Донбассе

Литва не станет закупать у России антиковидную вакцину Sputnik V, даже если та пройдет сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств, потому что такие действия – это поддержка страны-оккупанта. Так считает руководство Литвы, в частности премьер Ингрид Шимоните и министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, пишет Delfi.

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"Не стоит привозить из Москвы солнце "Спутника". <...> Мы ведь, наверное, не захотим покупать вакцину у тех, кто потом на эти деньги будет покупать амуницию, для, к примеру, использования в Восточной Украине", – заявил глава литовского МИД.

По его словам, геостратегическая позиция Литвы состоит в том, чтобы закупать вакцины "у тех стран, ценности которых близки" ей и "отвечают трансатлантическому критерию".

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Ландсбергис уверен, что вскоре вопрос российского препарата утратит актуальность, так как есть "сотни других производителей, которые ждут утверждения своих вакцин".

"Даже если большая их часть не пройдет процесс исследования и регистрации, все равно вакцин на рынке будет достаточно. У нас выбор будет больше, чем сейчас", – сказал министр.

Ранее Шимоните заявила, что российские власти используют вакцину в геополитических целях.

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Евгений Пилипенко

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