UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава МИД Литвы: Мы не купим "Спутник-5" – эти деньги потом пустят на войну на Донбассе

11.02.2021, 08:10
Глава МИД Литвы: Мы не купим
Габриэлюс Ландсбергис (фото — пресс-служба МИД Литвы, J. Azanovo)

Литва не станет закупать у России антиковидную вакцину Sputnik V, даже если та пройдет сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств, потому что такие действия – это поддержка страны-оккупанта. Так считает руководство Литвы, в частности премьер Ингрид Шимоните и министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, пишет Delfi.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Не стоит привозить из Москвы солнце "Спутника". <...> Мы ведь, наверное, не захотим покупать вакцину у тех, кто потом на эти деньги будет покупать амуницию, для, к примеру, использования в Восточной Украине", – заявил глава литовского МИД.

По его словам, геостратегическая позиция Литвы состоит в том, чтобы закупать вакцины "у тех стран, ценности которых близки" ей и "отвечают трансатлантическому критерию".

Читайте также: Спутник Кремля. Зачем Медведчук навязывает Украине российскую вакцину

Ландсбергис уверен, что вскоре вопрос российского препарата утратит актуальность, так как есть "сотни других производителей, которые ждут утверждения своих вакцин".

"Даже если большая их часть не пройдет процесс исследования и регистрации, все равно вакцин на рынке будет достаточно. У нас выбор будет больше, чем сейчас", – сказал министр.

Ранее Шимоните заявила, что российские власти используют вакцину в геополитических целях.

Читайте также: "Россия унизила Европу". Эстонский премьер оценила поездку топ-дипломата ЕС к Лаврову

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России война Донбасс геополитика евросоюз пропаганда литва дипломатия вакцина прививка информационная война коронавирус COVID-19 Sputnik V Спутник-5 Габриэлюс Ландсбергис
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 