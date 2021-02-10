Кабмин запретил регистрировать в Украине российскую вакцину от COVID-19

Кабинет министров запретил регистрировать в Украине вакцину от коронавируса, разработанную в Российской Федерации. Соответствующее постановление Кабмина опубликовано на сайте правительства.

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"Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработка и/или производство которых осуществлены в государстве, признанном Верховной Радой государством-агрессором, запрещается", – сказано в документе.

Поставка и проверка вакцины других производителей регулируются договоренностями, подписанными Украиной в рамках механизма COVAX. Контроль за этими вакцинами осуществляет Государственный экспертный центр Минздрава.

29 января Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4613 о регистрации лекарственных средств под обязательство: он позволит экстренно регистрировать вакцины против коронавируса.

В США заявили, что Россия ведет информационную кампанию по дискредитации вакцин Pfizer и Moderna, пытаясь разрекламировать российский препарат Sputnik V в странах Латинской Америки и препятствуя здоровой конкуренции.

Вадим Ребрина

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