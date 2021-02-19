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Данилов о снайперах РФ на Донбассе: Я могу показать вам фото этих уничтоженных подонков

19.02.2021, 22:48
Данилов о снайперах РФ на Донбассе: Я могу показать вам фото этих уничтоженных подонков - Фото
Алексей Данилов (Скриншот видео программы Свобода слова Савика Шустера)

Украинские военные и разведка держат на контроле участников всех снайперских групп, которые готовит Россия для войны против Украины на Донбассе и систематически уничтожают их. Об этом заявил в программе Свобода слова Савика Шустера секретарь СНБО Алексей Данилов, отвечая на вопрос сопредседателя фракции Европейская солидарность Артура Герасимова о праве украинских военных открывать ответный огонь и о борьбе со снайперами гибридной армии России.

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По словам Данилова, украинские военные имеют право, более того – они обязаны открывать ответный огонь. 

Как сказал секретарь СНБО, если есть даже небольшая угроза того, что наших бойцов могут убить, командир имеет право принимать решение об открытии огня на поражение. 

"И если вы очень внимательно смотрите, сколько 200-х есть на той стороне (если у вас такой статистики нет, я вам ее предоставлю) – поверьте, намного больше, чем с нашей стороны", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что каждая снайперская группа гибридных войск России находится на контроле разведки.

"Количество уничтоженных этих снайперов… поверьте, наши парни и наша разведка… я благодарен им за то, как они все это отрабатывают. Я бы хотел показать вам фото этих уничтоженных подонков. Если у вас нервы крепкие, то я вам в перерыве могу их показать", – рассказал Данилов.

Секретарь СНБО сказал, что украинские военные отвечают боевикам за каждого убитого солдата.

"Вы в Верховной Раде находитесь и не понимаете, что там на фронте происходит. Поедьте, посмотрите, пообщайтесь с ребятами, они вам расскажут. За каждого нашего парня есть ответ. За каждого. И до тех пор, пока ответа нет, ребята не успокаиваются", – сказал Данилов.

  • Сегодня, 19 февраля, на заседании СНБО были приняты секретные решения относительно войны на Донбассе. В частности, будут пересмотрены принятые в 2019 году пять сценариев реинтеграции ОРДЛО.
Наталия Медведева
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Артур Герасимов боевики Донбасс разведка снайпер Алексей Данилов
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