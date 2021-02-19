На заседании СНБО приняли секретные решения по войне на Донбассе

На состоявшемся сегодня, 19 февраля, заседании Совета национальной безопасности и обороны приняли ряд решений по войне на Донбассе, но эти решения не могут быть обнародованы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Как отмечается, члены СНБО заслушали доклады главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака, начальника Главного управления разведки Минобороны Украины полковника Кирилла Буданова, председателя Службы внешней разведки генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка о ситуации в зоне проведения операции объединенных сил.

"Решения, принятые на заседании, имеют гриф "секретно", а потому не могут быть разглашены", – говорится в сообщении пресс-службы президента.

На брифинге, отвечая на вопрос о реализации пяти сценариев по реинтеграции Донбасса, секретарь СНБО Алексей Данилов сказал: "Соответствующее поручение президент Владимир Зеленский дал генералу Хомчаку, генералу Тарану, генералу Ковалю, представителю Офиса президента господину Машовцу – держать этот вопрос на контроле. Они сейчас возвращаются к этому решению – проводят анализ ситуации, которая сложилась после 5 декабря 2019 года. И соответствующим образом готовят новое заседание нацбезопасности и обороны по этому поводу".

В ответ на вопрос о том должны ли командиры ждать одобрения от выше стоящих для принятия решения по открытию ответного огня Данилов сказал: "Каждый командир отвечает за своих подчиненных, каждый командир должен принимать решение в зависимости от своей компетенции, Если речь идет об угрозе жизни военных, каждый командир должен принять решение об открытии огня в ответ… Еще раз: в случае опасности для жизни наших военных, решение принимается мгновенно".

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Наталия Медведева

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