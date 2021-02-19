На заседании СНБО приняли секретные решения по войне на Донбассе
На состоявшемся сегодня, 19 февраля, заседании Совета национальной безопасности и обороны приняли ряд решений по войне на Донбассе, но эти решения не могут быть обнародованы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Как отмечается, члены СНБО заслушали доклады главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака, начальника Главного управления разведки Минобороны Украины полковника Кирилла Буданова, председателя Службы внешней разведки генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка о ситуации в зоне проведения операции объединенных сил.
"Решения, принятые на заседании, имеют гриф "секретно", а потому не могут быть разглашены", – говорится в сообщении пресс-службы президента.
На брифинге, отвечая на вопрос о реализации пяти сценариев по реинтеграции Донбасса, секретарь СНБО Алексей Данилов сказал: "Соответствующее поручение президент Владимир Зеленский дал генералу Хомчаку, генералу Тарану, генералу Ковалю, представителю Офиса президента господину Машовцу – держать этот вопрос на контроле. Они сейчас возвращаются к этому решению – проводят анализ ситуации, которая сложилась после 5 декабря 2019 года. И соответствующим образом готовят новое заседание нацбезопасности и обороны по этому поводу".
В ответ на вопрос о том должны ли командиры ждать одобрения от выше стоящих для принятия решения по открытию ответного огня Данилов сказал: "Каждый командир отвечает за своих подчиненных, каждый командир должен принимать решение в зависимости от своей компетенции, Если речь идет об угрозе жизни военных, каждый командир должен принять решение об открытии огня в ответ… Еще раз: в случае опасности для жизни наших военных, решение принимается мгновенно".
- 7 февраля 2021 года Кравчук заявил о ситуации на Донбассе следующее: "На выстрел надо отвечать выстрелом, или нас сочтут слабыми", а два дня спустя – что перемирие больше не соблюдается: Россия снова "начинает действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения".
- 12 февраля советник главы Офиса президента Арестович заверил, что, несмотря на обстрелы и убийства, Украина не инициирует отмену перемирия на Донбассе "для сохранения жизней солдат и граждан, международной поддержки Украины и усиления санкций против России".
- Глава ОП Ермак заявил, что переговоры о мире на Донбассе "невозможно вести дальше, когда убивают наших людей", но нужно сохранить перемирие для переговоров.
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