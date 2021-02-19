Кравчук: Убийства наших военных на Донбассе – какая же это к черту "провокация"

На Донбассе во время нынешнего "перемирия" с июля 2020 года – вовсе не "провокации" со стороны российских оккупантов: убийства украинских военных нельзя так называть, и название происходящему – война. Так в эфире программы Право на владу на канале 1+1 заявил первый президент Леонид Кравчук, который является главой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

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"Если на Донбассе стреляют и убивают украинских военных, то это нельзя назвать... провокацией. Какая это к черту провокация? Это война. Это убийство", – подчеркнул он.

По словам переговорщика в ТКГ, такие факты – это нарушение Россией принятых на себя обязательств о всеобъемлющей тишине на фронте: "Давайте будем называть вещи своими именами".

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7 февраля 2021 года Кравчук заявил о ситуации на Донбассе следующее: "На выстрел надо отвечать выстрелом, или нас сочтут слабыми", а два дня спустя – что перемирие больше не соблюдается: Россия снова "начинает действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения".

12 февраля советник главы Офиса президента Арестович заверил, что, несмотря на обстрелы и убийства, Украина не инициирует отмену перемирия на Донбассе "для сохранения жизней солдат и граждан, международной поддержки Украины и усиления санкций против России".

Глава ОП Ермак заявил, что переговоры о мире на Донбассе "невозможно вести дальше, когда убивают наших людей", но нужно сохранить перемирие для переговоров.

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Евгений Пилипенко

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