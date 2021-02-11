Зеленский: Стойкость наших военных говорит о том, что мы не дадим сорвать перемирие

Президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в зону боевых действий на Донбасс заявил, что режим прекращения огня продолжает действовать, несмотря на попытки подконтрольных России боевиков его сорвать. Об этом Зеленский сказал во время брифинга для журналистов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я считаю ,что одна из самых главных договоренностей (в нормандском формате, – ред.) состоялась не на словах, потому что о режиме прекращения огня говорят уже семь лет. 27 февраля он действительно был введен в действие. Нам непросто его придерживаться. И мы не просто так сегодня здесь..." – сказал президент.

"Приезд на "передок" дает возможность понять, что армия находится в нормальном состоянии, а также враг видит, что мы думаем о нашей армии, и нам не все равно", – пояснил он.

Зеленский рассказал, что был в районе промзоны Авдеевки, где наиболее часто боевики нарушают режим прекращения огня.

"Мы в принципе понимаем, что происходит, мы в принципе понимаем, что режим прекращения огня нужен только нам, мы понимаем, что сепаратисты хотят его сорвать, но стойкость наших военных говорит о том, что мы не дадим им этого сделать", – сказал глава государства.

В то же время на вопрос одного из журналистов, в каком случае Украина будет ставить перед нормандской четверкой вопрос о том, что Россия сорвала перемирие, он не ответил.

Тем временем пресс-служба ОП сообщила: "Владимир Зеленский отметил, что в последние недели количество обстрелов действительно несколько увеличилась, что связано, в частности, с попытками давить на украинскую сторону в переговорах трехсторонней контактной группы".

На брифинге президент сказал, что сейчас стороны нормандского формата ознакамливаются с подготовленным Украиной документом, в котором обозначены даты выполнения каждого пункта минских договоренностей. "Мы ожидаем, что стороны акцептируют этот документ, или акцептируют с замечаниями, и тогда будет возможность приблизить встречу нормандской четверки", – сказал Зеленский.

9 февраля глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Донбассу Леонид Кравчук, заявил, что перемирие на Донбассе больше не соблюдается, российский агрессор "начинает действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения".

Сегодня снайпер ВС РФ убил украинского военного под Горловкой.







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.