Во временно оккупированной Горловке подорвали соратника Безлера — "комбата Дуремара": фото

Утром 15 февраля во временно оккупированной гибридными войскам РФ Горловке Донецкой области подорвали местного "комбата народной милиции". Об этом пишут паблики сепаратистов в соцсетях.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По предварительным данным, неизвестные заложили в автомобиле боевика Сергея Попова с уголовными кличками "Длинный" и "Дуремар" фугас и привели его в действие, когда он вез дочь в школу. Оба живы, но с ранениями, и сейчас находятся в больнице.

Как пишет издание ОстроВ, позднее появилась информация, что взрывное устройство заложили под сиденьем водителя, но "полученные им раны не являются серьезными".

Восточная правозащитная группа пишет, что сейчас въезд и выезд из Горловки перекрыт: спецслужбы оккупантов и рядовые боевики проводят "отработку территории".

По данным источника, уже кого-то захватили и "будут использовать для того, чтобы продемонстрировать "действия украинских спецслужб", которые якобы направлены на эскалацию конфликта и срыв перемирия".

Правозащитники пишут, что Попов был подручным одного из главарей террористической организации ДНР Игоря "Беса" Безлера и до войны на Донбассе помогал россиянам оккупировать Крым. Они также сообщили, что у Попова и главы оккупационной администрации РФ в Горловка Ивана Приходько "уже длительное время конфликт: не могут поделить вывоз металлолома из города".

Смотрите фото: Служебный пес спас нацгвардейцев и работников СБУ на Донбассе, обнаружив "растяжку"

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.