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Во временно оккупированной Горловке подорвали соратника Безлера — "комбата Дуремара": фото

15.02.2021, 09:24
Во временно оккупированной Горловке подорвали соратника Безлера —
Сергей Попов (скриншот из видеозаписи)

Утром 15 февраля во временно оккупированной гибридными войскам РФ Горловке Донецкой области подорвали местного "комбата народной милиции". Об этом пишут паблики сепаратистов в соцсетях.

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По предварительным данным, неизвестные заложили в автомобиле боевика Сергея Попова с уголовными кличками "Длинный" и "Дуремар" фугас и привели его в действие, когда он вез дочь в школу. Оба живы, но с ранениями, и сейчас находятся в больнице.

Как пишет издание ОстроВ, позднее появилась информация, что взрывное устройство заложили под сиденьем водителя, но "полученные им раны не являются серьезными".

Фото: паблики сепаратистов

Фото: паблики сепаратистов

Фото: паблики сепаратистов

Фото: паблики сепаратистов

Восточная правозащитная группа пишет, что сейчас въезд и выезд из Горловки перекрыт: спецслужбы оккупантов и рядовые боевики проводят "отработку территории".

По данным источника, уже кого-то захватили и "будут использовать для того, чтобы продемонстрировать "действия украинских спецслужб", которые якобы направлены на эскалацию конфликта и срыв перемирия".

Правозащитники пишут, что Попов был подручным одного из главарей террористической организации ДНР Игоря "Беса" Безлера и до войны на Донбассе помогал россиянам оккупировать Крым. Они также сообщили, что у Попова и главы оккупационной администрации РФ в Горловка Ивана Приходько "уже длительное время конфликт: не могут поделить вывоз металлолома из города".

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Евгений Пилипенко
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война Донбасс взрыв оккупация Горловка подрыв разборки фугас комбат Дуремар Длинный
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