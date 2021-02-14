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Служебный пес спас нацгвардейцев и работников СБУ на Донбассе, обнаружив "растяжку" – фото

14.02.2021, 22:58
Служебный пес спас нацгвардейцев и работников СБУ на Донбассе, обнаружив
Фото - пресс-служба Нацгвардии

В Попасной Луганской области работники Службы безопасности совместно с военнослужащими Национальной гвардии проверяли двор одного из заброшенных домов, у ворот которого была обнаружена так называемая мина-растяжка. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии. 

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В тот день в составе группы правоохранителей службу нес служебный пес – именно он своевременно обнаружил скрытую угрозу, отмечают в Нацгвардии.

Позже, при осмотре здания, в нем были обнаружены оружие и боеприпасы.

Читайте также: На Донбассе подорвались и погибли трое украинских военных

Станислав Стороженко
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