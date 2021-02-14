Служебный пес спас нацгвардейцев и работников СБУ на Донбассе, обнаружив "растяжку" – фото
14.02.2021, 22:58
Фото - пресс-служба Нацгвардии
В Попасной Луганской области работники Службы безопасности совместно с военнослужащими Национальной гвардии проверяли двор одного из заброшенных домов, у ворот которого была обнаружена так называемая мина-растяжка. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
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В тот день в составе группы правоохранителей службу нес служебный пес – именно он своевременно обнаружил скрытую угрозу, отмечают в Нацгвардии.
Позже, при осмотре здания, в нем были обнаружены оружие и боеприпасы.
- 4 февраля в одном из заброшенных зданий Мариуполя правоохранителями был обнаружен большой схрон оружия и боеприпасов - более 1600 гранат РГД-5 и Ф-1, 2000 осветительных ракет, 1060 запалов УЗРГМ и так далее.
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