Служебный пес спас нацгвардейцев и работников СБУ на Донбассе, обнаружив "растяжку" – фото

В Попасной Луганской области работники Службы безопасности совместно с военнослужащими Национальной гвардии проверяли двор одного из заброшенных домов, у ворот которого была обнаружена так называемая мина-растяжка. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

В тот день в составе группы правоохранителей службу нес служебный пес – именно он своевременно обнаружил скрытую угрозу, отмечают в Нацгвардии.

Позже, при осмотре здания, в нем были обнаружены оружие и боеприпасы.

4 февраля в одном из заброшенных зданий Мариуполя правоохранителями был обнаружен большой схрон оружия и боеприпасов - более 1600 гранат РГД-5 и Ф-1, 2000 осветительных ракет, 1060 запалов УЗРГМ и так далее.

Читайте также: На Донбассе подорвались и погибли трое украинских военных

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.