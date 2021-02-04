В Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фото

В одном из заброшенных зданий Мариуполя правоохранителями был обнаружен большой схрон оружия и боеприпасов. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

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В тайнике находились свыше более 1600 гранат РГД-5 и Ф-1, 2000 осветительных ракет, 1060 запалов УЗРГМ, 2 крупнокалиберных ствола, 62 пистолета Макарова, а также 124 ящика патронов калибра 7,62 и 14,5.

Мариупольская прокуратура открыла производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами – сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Отмечается, что следователи ищут лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

29 апреля 2020 года пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила об обнаружении "масштабного схрона" военной техники и оружия на Донбассе.

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Фото – Донецкая областная прокуратура