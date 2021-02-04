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04.02.2021, 14:23

В Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фото

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В Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фотоВ Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фотоВ Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фотоВ Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фотоВ Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фотоВ Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фотоВ Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фотоВ Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фотоВ Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фотоВ Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фото
В Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фотоВ Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фотоВ Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фотоВ Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фотоВ Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фотоВ Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фотоВ Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фотоВ Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фотоВ Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фотоВ Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фото
В Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фотоВ Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фотоВ Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фотоВ Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фотоВ Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фотоВ Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фотоВ Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фотоВ Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фотоВ Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фотоВ Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600 гранат, десятки пистолетов – фото

В одном из заброшенных зданий Мариуполя правоохранителями был обнаружен большой схрон оружия и боеприпасов. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура. 

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В тайнике находились свыше более 1600 гранат РГД-5 и Ф-1, 2000 осветительных ракет, 1060 запалов УЗРГМ, 2 крупнокалиберных ствола, 62 пистолета Макарова, а также 124 ящика патронов калибра 7,62 и 14,5.

Мариупольская прокуратура открыла производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами – сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Отмечается, что следователи ищут лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

  • 29 апреля 2020 года пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила об обнаружении "масштабного схрона" военной техники и оружия на Донбассе.

Читайте также: В центре Киева в ​​здании академии аграрных наук найден тайник с боеприпасами – видео

Фото – Донецкая областная прокуратура

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Теги: Донбасс, оружие, схрон, прокуратура, мариуполь, тайник
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