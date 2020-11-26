СБУ: В центре Киева в ​​здании академии аграрных наук найден тайник с боеприпасами – видео

Служба безопасности заявляет, что обнаружила в Печерском районе Киева тайник с большим количеством оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как отмечается, тайник нашли в здании президиума Национальной академии аграрных наук.

В СБУ сообщают, что проводили обыски в рамках уголовного дела по фактам завладения должностными лицами имуществом Нацакадемии аграрных наук. В спецслужбе добавили, что руководство Академии также подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем и взяточничестве.

По данным правоохранителей, в ходе обысков в офисе Академии, расположенном вблизи административных зданий органов центральной исполнительной власти, оперативники обнаружили в подвале арсенал военных средств поражения.

Правоохранители уже идентифицировали и изъяли четыре ручных противотанковых гранатомета, два автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, два артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автоматическому оружию.

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